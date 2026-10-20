Il Lions club Legnano Rescaldina Sempione consegna i riconoscimenti

Conferita l'onorificenza Melvin Jones Fellow al socio e officer distrettuale Marco Petrillo e accolta come socia Anna Cozzi Mocchetti

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Legnano ha ospitato il Meeting di ottobre dell’annata lionistica 2026/2027 pressso Villa Jucker – Famiglia Legnanese.

L’evento

Con il Presidente del Club Patrick Tayoun hanno partecipato l’Immediato Past Governatore del Distretto 108 Ib1 IPDG Lorenzo Terlera,

il Past Governatore dell’Anno del Centenario PDG Carlo Massironi e un buon numero di soci e ospiti.

Dopo gli adempimenti di prammatica l’incontro è proseguito con l’ammissione tra i soci della dottoressa Anna Cozzi Mocchetti moglie del socio professor Angelo Mocchetti, scomparso nell’aprile 2023 e già cofondatore del Lions Club: al professor Mocchetti è stata intitolata un’aula della biblioteca multimediale della Scuola secondaria di primo grado Raimondi di Rescaldina ed è stato dedicato un concorso letterario tra gli allievi. Presentarice della nuova Socia è stata la Socia Giusi Barilà Massironi.

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Un altro momento importante è stato il conferimento dell’onorificenza Melvin Jones Fellow al socio e officer distrettuale Marco Petrillo per il suo impegno nelle attività lionistiche. Al Past Governatore del Distretto PDG Carlo Massironi è stata consegnata la Melvin Jones Fellow Progressive per la proficua e quasi quarantennale attività lionistica a favore delle Persone fragili e delle Comunità vicine e lontane.

La serata si è conclusa con l’intervento del Presidente del Club Patrick Tayoun che ha presentato i service più prossimi e quelli dell’anno lionistico da realizzare anche in collaborazione con altri Lions Club.