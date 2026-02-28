Il Kids Museum apre a Legnano con un defibrillatore donato dal Rotary

Il defibrillatore rappresenta un gesto concreto di prevenzione e responsabilità civica in un luogo simbolicamente dedicato ai bambini, alle famiglie e all’educazione.

In occasione dell’inaugurazione del nuovo Kids Museum di Legnano, il Rotary Club Parchi Alto Milanese ha attivato ufficialmente un punto DAE Rotary con defibrillatore automatico esterno, a disposizione della comunità.

Un nuovo punto DAE Rotary a servizio della comunità

L’inaugurazione del dispositivo si è svolta questa mattina, alle 10.30, nella nuova struttura di via Pontida (ex Croce Rossa), durante la cerimonia ufficiale di apertura del museo. Il defibrillatore, donato dal Rotary Club Parchi Alto Milanese, rappresenta un gesto concreto di prevenzione e responsabilità civica in un luogo simbolicamente dedicato ai bambini, alle famiglie e all’educazione.

Un territorio sempre più cardioprotetto

L’iniziativa è stata realizzata in partnership con l’Associazione Sessantamilavitedasalvare, realtà impegnata nella costruzione di un territorio sempre più cardioprotetto attraverso l’installazione di defibrillatori e la diffusione della cultura del primo soccorso. L’installazione del DAE si inserisce in un percorso più ampio di impegno del Club nella promozione della prevenzione sanitaria e nella diffusione della cultura del primo soccorso, nella consapevolezza che, in caso di arresto cardiaco, la tempestività di intervento può fare la differenza.

“I luoghi dedicati ai giovani devono essere luoghi sicuri”

«Abbiamo scelto di collocare un DAE proprio qui – dichiara Andrea Pigni, Presidente del Rotary Club Parchi Alto Milanese – perché crediamo che i luoghi dedicati ai giovani debbano essere anche luoghi sicuri. Questo intervento non è solo una donazione, ma un messaggio chiaro: il Rotary Parchi Alto Milanese è presente, si prende cura della comunità e lavora per costruire un territorio sempre più preparato ad affrontare le emergenze. La collaborazione con Sessantamilavitedasalvare rafforza una visione condivisa: salvare vite è una responsabilità collettiva».

Prevenzione, servizio e attenzione al futuro

Un’azione concreta che unisce servizio, prevenzione e attenzione al futuro, nel pieno spirito rotariano.