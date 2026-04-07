Il Gruppo salute e Legambiente insieme per l’incontro “La Terra sta male”

Il Gruppo Salute di Parabiago insieme al circolo Il Gallo di Legambiente promuovono un’importante occasione di confronto pubblico dedicata a uno dei temi più urgenti del nostro tempo: l’impatto dei cambiamenti climatici sull’ambiente e sulla salute umana.

L’appuntamento, dal titolo “La Terra sta male” è fissato per sabato 18 aprile, alle 15, nella sala meeting dell’Hotel del Riale a Parabiago

La conferenza, dal titolo “La Terra sta male. L’impatto su ambiente e salute, il ruolo chiave dei servizi territoriali”, si terrà sabato 18 aprile 2026 alle 15 nella sala meeting dell’Hotel Riale di Parabiago. L’iniziativa nasce dalla crescente consapevolezza che fenomeni come l’aumento della temperatura globale, la perdita di biodiversità e il moltiplicarsi di eventi climatici estremi stanno incidendo in modo significativo sulla salute delle persone, aumentando l’intensità e la diffusione dei rischi sanitari.

Al dibattito parteciperanno l’Associazione italiana medici per l’ambiente con la collaborazione di Arpa Lombardia e Ats Milano

Al dibattito parteciperà, con l’intervento del dottor Marco Galgaro, l’Associazione italiana medici per l’ambiente (ISDE Italia), punto di riferimento nel collegamento tra comunità scientifica e cittadini per la diffusione delle conoscenze sui rischi ambientali per la salute. Hanno inoltre aderito all’iniziativa. ARPA Lombardia, impegnata nella tutela e nel monitoraggio dell’ambiente e ATS Milano, attiva nella prevenzione delle malattie di origine ambientale.

Un ruolo strategico nei servizi territoriali e nella protezione della salute collettiva

Durante l’incontro, i rappresentanti delle istituzioni illustreranno le attività in corso e il ruolo strategico dei servizi territoriali nella protezione della salute collettiva. Oggi più che mai, la sanità pubblica è chiamata a evolvere: da un modello centrato prevalentemente sulla cura e sull’adattamento, verso un approccio proattivo orientato alla prevenzione, alla promozione della salute e alla tutela del benessere collettivo. In questo contesto, risulta fondamentale guidare lo sviluppo del territorio verso scelte sostenibili e attente alla qualità della vita dei cittadini.

Le ondate di calore hanno già causato oltre 1500 decessi l’estate scorsa

A sottolineare l’urgenza del tema, basti ricordare che l’estate 2025 è stata tra le più calde mai registrate in Italia. Tra fine giugno e fine luglio, le ondate di calore hanno causato oltre 1.500 decessi in diverse città europee, con Milano al primo posto per mortalità (373 decessi). A livello globale, si stima che circa il 24% delle malattie sia riconducibile a fattori di rischio ambientali.

Gli intenti degli organizzatori

La conferenza si inserisce nel percorso di iniziative dedicate alla sanità territoriale, proseguendo il lavoro avviato con il recente incontro sulla Casa di Comunità. Dopo aver affrontato il tema dell’integrazione tra sanitario e sociale, l’attenzione si concentra ora su un ulteriore approccio integrato: quello che riconosce la profonda interconnessione tra la salute umana e quella dell’ecosistema.