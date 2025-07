Il Gruppo di Ricerca Storica accoglie i "compaesani" spagnoli

Radici

Ritorno alle origini per la famiglia di Ignacio Clemente, il cui trisavolo Natale Serafino Clementi, classe 1845, era emigrato in Argentina con la moglie Carolina Merlottii.

Ignacio Clemente, figlio di Carlos e Monica, marito di Evelyn, padre di Sofia e Paula.

Da Busto Garolfo all'Argentina, poi alla Spagna... e ritorno accolti dal Gruppo di Ricerca Storica

A leggere i nomi, non si direbbe che si tratta di una famiglia di origini bustesi, eppure le radici dei Clemente sono proprio a Busto Garolfo. La storia li ha poi portati in Argentina e poi in Spagna, dove tuttora vivono, ma non hanno mai abbandonato l’Italia, tant’è che sabato 5 luglio sono venuti proprio a Busto Garolfo, dove tutto ebbe inizio, accolti dal Gruppo di Ricerca Storica, dal sindaco Giovanni Rigiroli e dal’assessora Susanna Biondi.

Il primo contatto risale al 2010: Ignacio cercava informazioni sui suoi antenati lombardi

Anzi per Ignacio, a dire il vero, si è trattato di un ritorno. L’uomo, medico di professione, entra in contatto col Gruppo di Ricerca Storica nel 2010: vuole informazioni sui suoi antenati e sa che uno di loro era di Busto, così fornisce indicazioni precise sulla data di nascita del suo avo e il gruppo riesce a risalire al suo trisavolo Natale Serafino Clementi, classe 1845, emigrato con la moglie Carolina Merlotti a Colonia Margarita, in Argentina, in una zona "molto simile a Busto Garolfo", stando ad Ignacio.

Nel frattempo l'uomo è riuscito a ricostruire la storia della sua famiglia fino al 1600

La vocale finale del cognome di famiglia fu poi cambiata ufficialmente nel 1950 da uno dei dieci figli della coppia, Luigi, nonché bisnonno di Ignacio. Quest’ultimo, una volta rispolverato il suo albero genealogico, col Gruppo di Ricerca non cessa mai i rapporti: nel 2016, quando si trova a Bergamo per un corso di aggiornamento, ne approfitta per fare un salto in paese e la storia della sua famiglia, che nel frattempo è riuscito a ricostruire fino al 1600.