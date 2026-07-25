Il grazie ad Alcide Guenzi, il “super” Nonno Vigile di Rescaldina: riconoscimento consegnato dal sindaco Gilles Ielo.

Il grazie ad Alcide Guenzi, il “super” Nonno Vigile

Il decano dei Nonni Vigile di Rescaldina si trasferisce in un altro paese. E per lui arriva il grazie da parte di tutta la comunità. Il grazie è quello per Alcide Guenzi che, dopo ben 15 anni di attività, ha dovuto lasciare l’attività di impegno sociale. Per ringraziarlo, in sala consiliare, c’erano il sindaco Gilles Ielo, l’assessore alla Prevenzione e Sicurezza sociale Rosario Vitolo, l’assessore all’Istruzione Loredana Pigozzi, la comandante della Polizia Locale Alessandra Dall’Orto, i Nonni Vigile e una rappresentanza dei Pedautisti.

Il riconoscimento

“Carissimo Alcide, con la tua presenza immancabile sulla via Matteotti per garantire la sicurezza dei nostri piccoli studenti durante gli orari di ingresso e di uscita dalla scuola, ci hai insegnato, con i fatti, che il valore di una comunità si misura dall’attenzione che essa sa dedicare ai suoi cittadini più piccoli – si legge sull’Attestato di stima consegnato dal sindaco – Profondamente rattristati per il tuo trasferimento, ti esprimiamo la nostra più profonda gratitudine e il più vivo riconoscimento per l’impegno, la dedizione e il senso civico dimostrati nel ruolo di Nonno vigile. Il tuo prezioso servizio ha rappresentato un modello di cittadinanza attiva per tutta la comunità. Ricorderemo in te lo sguardo attento di un custode e il cuore grande di un uomo e nonno. Con sincera gratitudine, ti auguriamo buona vita”.

“Abbiamo bisogno di figure di questo spessore morale per generare percorsi comunitari” ha aggiunto Vitolo.