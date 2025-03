«Il Grande Torino, una cartolina da un Paese diverso», spettacolo gratuito al teatro de Silva

Al Teatro de Silva scende in campo «Il Grande Torino» di Gianfelice Facchetti e Marco Bonetto Inserito nel progetto «Campioni di lettura», lo spettacolo, in programma nella serata di lunedì è a ingresso libero con prenotazione. «Il Grande Torino, Una cartolina da un Paese diverso» scritto e interpretato da Gianfelice Facchetti , con il giornalista di Tuttosport Marco Bonetto , tra i massimi esperti della storia granata.

Il “Grande Torino” era una cartolina da un Paese diverso

La scrittura ha preso spunto dagli oggetti ritrovati nelle valigie della squadra, sparse tra i rottami. «Oltre a maglie, regali, ricordi, dentro c'erano i sogni ritrovati di una generazione e di un Paese intero, il nostro, che a quella squadra si era aggrappato come si fa con qualcosa di salvifico quando tutto sta andando giù – spiegano gli autori - Immaginiamo che in quel giorno del '49 non sia accaduto nulla, nessuna tragedia; spostiamo indietro il calendario e sfogliamo l'album dei ricordi: prima cartolina, seconda, terza, fino a ritrovare le radici ei protagonisti di una pagina di storia rimasta incollata occhi della Memoria Nomi, cognomi, luoghi, date. Il “Grande Torino” era una cartolina da un Paese diverso, da un luogo in cui le valigie della gente non conteneva nulla erano state svuotate dalla, erano povere e da guerra ancora di tutto: di cose materiali e indispensabili, ma anche di rivalsa, di sogni, di vita»

Il racconto teatrale di Gianfelice Facchetti arriva dopo un podcast realizzato per Raiplaysound

Le musiche sono degli Slide Pistons, (Raffaele Kohler, Luciano Ma-chia, Francesco Moglia). «Siamo lieti di ospitare questo spettacolo di Gianfelice Facchetti, che riteniamo una interessante opportunità culturale: trae spunto da semplici oggetti, trasformandoli in simboli dei valori che quella squadra rappresentava in un contesto storico particolare – commenta l'assessore alla Cultura e al Teatro Valentina Giro – Il progetto Campioni di lettura ha coinvolto associazioni sportive e mondo della cultura con laboratori e iniziative per diffondere la lettura fuori dagli ambizioni canoniche delle biblioteche. Lo spettacolo è a ingresso gratuito con prenotazione sul sito del Teatro Civico di Rho, https://www.teatrocivicorho.com/iniziative .