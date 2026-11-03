Il Giro d’Italia Women farà tappa a Rho il 4 giugno 2027

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Il Giro d’Italia Women, organizzato per la quarta volta da RCS Sport, farà tappa a Rho, che il 4 giugno 2027 sarà tappa di arrivo per le atlete che partiranno da Carugate. La manifestazione sportiva si svolgerà da sabato 29 maggio a domenica 6 giugno, su un percorso di 1.132 chilometri e 17.450 metri di dislivello. Viareggio ospiterà per la prima volta la tappa inaugurale e il Giro si chiuderà con Monte Bianco Stage in Valle d’Aosta dopo nove tappe. Tre frazioni favorevoli alle velociste, due di media montagna, tre di alta montagna, con due arrivi in salita, e una cronoscalata. Il Passo San Marco, con i suoi 1.987 metri, sarà la Cima Alfonsina Strada.

La presentazione

Alla presentazione di questa mattina, svoltasi all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, erano presenti il Sindaco di Rho Andrea Orlandi e l’Assessora allo Sport Alessandra Borghetti. La presentazione è stata condotta da Pierluigi Pardo e Cristina Fantoni, con Elena Cecchini, Giacomo Nizzolo e Moreno Moser a illustrare gli aspetti tecnici del percorso. A fare gli onori di casa Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. Presenti anche i vertici del Gruppo RCS: Urbano Cairo, Presidente di RCS MediaGroup; Paolo Bellino, Amministratore Delegato di RCS Sports & Events; Luca Guercilena, Chief Operating Officer & Cycling Director di RCS Sports & Events; Matteo Mursia, Chief Revenue Officer di RCS Sports & Events; e Stefano Barigelli, Direttore de “La Gazzetta dello Sport”.

Il Giro d’Italia Women 2027 propone un percorso capace di alternare opportunità per le velociste, frazioni mosse e grandi appuntamenti in montagna. Dalla Toscana alla Liguria, passando per la Pianura Padana, fino alle salite alpine tra Lombardia e Valle d’Aosta.

La prima tappa prevede partenza e arrivo a Viareggio; la seconda andrà da Massa a Genova, la terza da Cogorno a Viadana, lungo 171 chilometri. Il primo grande appuntamento con la montagna arriverà nella quarta tappa, da Credaro al Passo della Presolana. Il giorno successivo, il circuito di Cassano d’Adda offrirà alle velociste una nuova opportunità prima dell’ingresso nella fase più impegnativa della corsa. La sesta tappa, da Bergamo a Madesimo-Passo dello Spluga, porterà il gruppo sul Passo San Marco, per una frazione di 137 chilometri e 3.550 metri di dislivello. Due i Gran Premi della Montagna previsti lungo il percorso, che culminerà con un arrivo in quota ai 1.535 metri. Il giorno successivo, il 4 giugno, la tappa tutta lombarda da Carugate a Rho, che rappresenterà l’ultima occasione per le velociste: sono 147 chilometri, una frazione prima ondulata e poi pianeggiante, con la salita di Sirtori fino a 472 metri e diversi saliscendi attraverso la Brianza, fino agli ultimi 40 chilometri prevalentemente pianeggianti e in discesa verso Rho.

Sabato 5 giugno è in programma la Valdigne Tudor ITT, cronoscalata di 11 chilometri, con 650 metri di dislivello. Domenica 6 giugno, la Monte Bianco Stage chiuderà il Giro d’Italia Women 2027 con una frazione di 132 chilometri e 3.950 metri di dislivello. Un tappone alpino che riprenderà in parte il tracciato affrontato dal Giro d’Italia maschile nel 2019.

I commenti

“Gli appassionati di ciclismo, davvero numerosi in città, potranno vivere nuove emozioni, accogliendo l’arrivo di una tappa del Giro d’Italia Women – commenta l’Assessora allo Sport Alessandra Borghetti – Sono molto felice per questo risultato, che porta nuovamente il nome di Rho nel grande circuito nazionale delle gare di maggiore prestigio. Il ciclismo femminile sta prendendo sempre più piede grazie alla professionalità delle sportive: il loro talento e la loro passione hanno alzato notevolmente il livello e attirato attenzione mediatica, tanto che il Giro delle donne è stato presentato oggi insieme al Giro d’Italia che sarà corso dagli uomini”.