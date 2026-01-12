Il futuro prende forma all’Alessandrini: campus di orientamento post-diploma

Ci saranno punti informativi di Università, ITS, Scuole di Alta Formazione, Accademie e associazioni, oltre a rappresentanti del settore militare

Dopo il successo dello scorso anno, sabato 17 gennaio 2026, dalle 9.15 alle 14.15, il Liceo scientifico delle scienze applicate Alessandrini di Abbiategrasso aprirà le sue porte per la seconda edizione dell’atteso evento di orientamento post-diploma.

Hub dell’orientamento

Un’iniziativa nata per guidare gli studenti verso scelte consapevoli e offrire una panoramica completa sulle opportunità accademiche e professionali. L’evento, che trasformerà le aule e i corridoi dell’istituto in un hub dell’orientamento, è stato presentato dalla professoressa Alessandra Belloni, referente per l’orientamento e anima del progetto.

“Il 17 gennaio ospiteremo un appuntamento a cui tengo particolarmente – dichiara la professoressa Belloni – L’evento nasce con l’obiettivo di aiutare i nostri ragazzi a compiere scelte consapevoli per il loro futuro. Durante la mattinata accoglieremo Università, ITS, Scuole di Alta Formazione, Accademie e associazioni, oltre a rappresentanti del settore militare e della difesa.”

Ampia offerta formativa

Studenti e visitatori potranno conoscere da vicino l’offerta formativa, le modalità di accesso ai diversi percorsi e gli sbocchi professionali, confrontandosi direttamente con docenti, tutor ed esperti. Saranno presenti anche gli ex studenti, che condivideranno il proprio percorso dopo il diploma. L’iniziativa non è riservata solo agli studenti dell’Istituto Alessandrini, ma si apre a tutta la comunità scolastica locale, per gli studenti del triennio, del biennio e i loro genitori . A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione .

Infine, la professoressa Belloni ha voluto sottolineare l’importanza del lavoro di squadra dietro un evento di tale portata: