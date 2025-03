Il doppio impegno del Lions club tra Randonnèe e Servizio cani guida

La sinergia fra il Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini ed il Gruppo Cicilistico Libero Ferrario va avanti ormai da otto anni per l’organizzazione e la messa in campo della Randonnèe di San Valentino, ovvero una manifestazione fra le più adatte ai ciclisti che amano le lunghe distanze e che vogliono misurarsi con se stessi più che con gli altri.

Il senso della manifestazione

In effetti la randonnée prima di tutto non è una competizione perché non prevede classifiche ma solo un elenco di finisseur, rigorosamente in ordine alfabetico, con accanto il tempo impiegato per completare il percorso. Il tutto attraverso due percorsi: uno da duecento chilometri ed uno da centoventi con un tempo massimo di tredici ore. Ed ecco che sabato mattina i rappresentati del Gruppo Ciclistico e quelli dei Lions erano pronti presso il Centro Sportivo Venegoni con le rispettive postazioni ad accogliere i numerosi ciclisti già iscritti via mail in un clima di allegria e fiduciosa speranza nella buona riuscita della manifestazione.

Dalla colazione al piatto a base di polenta e bruscitt

Le invocazioni a Giove Pluvio hanno dato risultati idonei alle condizioni atmosferiche inglesi ed in effetti molti dei ciclisti si sono iscritti a questa gara come allenamento per le prossime che prevedono di svolgere anche in territorio britannico noto per il suo clima non propriamente soleggiato. Oltre alla iniziale brioche offerta alla partenza come corroborante i ciclisti al rientro si sono invece rifocillati con polenta e bruscitt in compagnia degli organizzatori sia del Gruppo Ciclistico Libero Ferrario che del Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini che hanno dichiarato di aver trovato un metodo infallibile per il prossimo anno per avere un sole splendido: magia? preghiere? o semplice fortuna? Vedremo!

Un'altra attività degna di nota: il servizio cani guida

La storia del Servizio Cani Guida dei Lions e della sua scuola è abbastanza lunga e comprende fatica e ricerca di aiuti e collaborazione che solo un Lions poteva porsi in testa di concludere positivamente.

I protagonisti dell'iniziativa

Proprio mercoledì scorso, grazie all’iniziativa del Presidente Cinzia Cesana dell’Università di Lecco per Adulti e Terza Età anche gli iscritti all’Uate Riale di Parabiago capitanati dal loro Presidente Patrizia Guerini Rocco hanno avuto il privilegio di visitare privatamente uno dei tredici centri del genere esistenti nel mondo e l’unico in Italia posto a Limbiate in via Galimberti per l’appunto.

I momenti dell'incontro tra le due realtà

I visitatori delle due università Lions sono stati accolti dal loro Rettore il PDG Danilo Francesco Guerini Rocco accompagnato dal Responsabile Distrettuale dei Cani Guida il DO Gabriele Necchi che hanno fatto accomodare gli ospiti nell’ampia sala di ricevimento del luogo per illustrare il programma della mattinata iniziato con uno stupendo filmato che ha commosso tutti ed ha fatto ben comprendere cosa significa perdere la vista e non avere alcun appoggio.