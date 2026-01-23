Il Distretto del commercio si prepara: cabina di regia per i bandi

Poco prima di Natale Regione Lombardia ha stanziato 60 milioni di euro per finanziare i bandi per i Distretti del Commercio, che Regione emetterà prossimamente. Per non farsi trovare impreparati martedì mattina la cabina di regia del neonato Distretto di Sedriano, Arluno e Vittuone si è attivata.

La riunione

«Insieme all’assessore al Commercio Valentina Ceccarelli e agli amministratori e funzionari dei tre Comuni coinvolti si è proceduto a individuare la struttura tecnica che si occuperà della redazione dei progetti e delle formalità per partecipare ai bandi regionali», annuncia Marco Re, sindaco di Sedriano, Comune capofila dell’iniziativa.

«In base alle esperienze pregresse, potranno partecipare ai bandi sia i Comuni, per la riqualificazione del paese in prossimità delle aree con la presenza di operatori commerciali, sia i commercianti, per investimenti nella propria attività – spiega Re – Per il nostro Comune le idee non mancano: anche per la creazione di nuovi parcheggi, ad esempio a servizio del mercato».

Nella riunione di martedì gli amministratori e i funzionari hanno anche «predisposto una lettera che verrà consegnata agli operatori commerciali dei tre comuni, per informarli del formale riconoscimento del distretto e delle connesse opportunità – aggiunge il primo cittadino di Sedriano – Inoltre verrà diffuso a breve il logo elaborato per il nostro Distretto».