Il cuore grande dei 4F For Friends

Momento speciale quello promosso dall’ Associazione Onlus 4F Four F For Friends di Abbiategrasso. Un evento di condivisione, pieno di sorrisi e di cuori grandi. I 4F hanno consegnato con orgoglio la prima parte delle loro donazione raccolte alle associazioni. Un risultato frutto delle sforzo di tanti volontari, persone che si mettono in gioco per aiutare chi ha più bisogno.

Per sostenere la realizzazione di alcuni progetti

«Siamo qui per consegnare una prima parte delle donazioni a Aidel 22 e Associazione blue family che abbiamo scelto di sostenere nella realizzazione dei loro progetto – sottolinea Claudio Vai presidente di 4F – Questi assegni da 3mia euro a ciascun associazione sono ricavati dalla campagna di raccolta fondi dei calendari benefici. Inoltre sono stata devoluti altri 400 euro a Muoviamoci Insieme».

I 4F sono molti attivi sul territorio organizzano eventi, manifestazioni festival musicali, per raccogliere fondi da destinare alle associazioni della zona.

«Questa donazione per noi ha un significato importante, dimostra come tante persone unite dalla voglia di fare del bene possono fare tanto sostenendosi e collaborando – prosegue Vai – La nostra associazione rappresenta l’essenza di questo valore, continuare con impegno e sostanza a offrire aiuto, sostegno e solidarietà alle persone più fragili, il tutto sempre accompagnata da un sorriso. Voglio ringraziare tutti colori che ci aiutano in queste iniziative benefiche, le associazioni che collaborano con noi e tutti i volontari sempre attivi».

Il prossimo appuntamento con 4F Four F For Friends è per il 13 e 14 giugno allo stadio Invernizzi di Abbiategrasso per l’ottava edizione del Festival Custom Rock & Blues. Motori, musica e ottimo cibo sempre per una buona causa.