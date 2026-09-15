Il cuore dei Bersaglieri batte forte nella città del Leone

Il 26 e 27 settembre un ondata di Fanti Piumati accenderà le vie e le piazze di Bià con il Raduno Regionale

Questa mattina, martedì 15 settembre 2026, nella sala consiliare del Comune di Abbiategrasso è stato presentato il Raduno Regionale dei Bersaglieri che di terrà in città il 26 e 27 settembre. Un appuntamento importante, che celebra la tradizione, la storia, i valori e lo spirito di appartenenza che da sempre contraddistinguono i Bersaglieri e la loro Associazione.

A rappresentare la Sezione Bersaglieri di Abbiategrasso, organizzatrice dell’evento, erano presenti il presidente Orazioantonio Pavesi il segretario Angelo Consalvo il Capo Fanfara Paolo De Vecchi della Fanfara “Cav. Gr. Cr. Ambrogio Locatelli” e la Madrina Mariangela Donò Locatelli

Tramandare la memoria significa costruire il futuro

Un appuntamento importante perché tramandare la memoria significa costruire il futuro, un valore più volte ripetuto ai ragazzi delle scuole presenti coinvolti nel progetto di realizzare l’immagine ufficiale del raduno. A rappresentare l’Amministrazione comunale il sindaco Cesara Nai, l’assessore agli Eventi Valter Bertani e l’assessore alle Politiche scolastiche Marina Baietta.

Il primo cittadino ha accolto a braccia aperte l’iniziativa:

“E’ un onore ospitare il Raduno Regionale dei Bersaglieri, significa poter condividere i valori che rappresentano con la comunità, ma soprattutto trasmetterli alle nuove generazioni, insegnarli il bene comune” ha affermato Nai.

Il 26 e 27 settembre si celebreranno altri due importanti traguardi il 50° anniversario della ricostituzione della Sezione locale dei Bersaglieri e il 10° anniversario della fondazione della Fanfara “Cav. Gr. Cr. Ambrogio Locatelli”.

Le opere degli studenti

Come sottolineato dall’assessore alle Politiche Scolastiche Marina Baietta, il concorso ha avuto il triplice scopo:

“Sono molto contenta del coinvolgimento delle scuole cittadine, medie e superiori. I lavori realizzati hanno incarnato perfettamente lo spirito dei Bersaglieri – ha spiegato Baietta – l disegni daranno calore all’evento, saranno esposti e mostrati a chi sarà presente al raduno (si prevendono migliaia di persone) . Il concorso ha avuto il triplice scopo di coinvolgere i giovani in un progetto legato alle tradizioni storiche del Corpo dei Bersaglieri, rafforzare il senso di appartenenza al territorio e offrire una vetrina di visibilità ai talenti artistici locali”.

Gli elaborati sono stati valutati dalla Commissione giudicatrice sulla base di specifici elementi simbolici richiesti dal bando: il colore cremisi, i loghi ufficiali, la figura del bersagliere con il caratteristico cappello piumato o elementi della fanfara, i simboli della città di Abbiategrasso (il Castello Visconteo, i monumenti) e il tricolore italiano. Anche le attività commerciale cittadine creeranno vetrine a tema per l’evento e saranno aperte per l’occasione.

I vincitori e la classifica

• Primo posto: Shahd Kamil, Melissa Nikkolla e Anna Zavaletskyy (Classe 3B – Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di via Vivaldi). L’opera prima classificata diventerà l’immagine ufficiale del Raduno Regionale Bersaglieri 2026

• Secondo Posto : Alexia Mondoni (Classe 3CG – Liceo Linguistico “V. Bachelet”)

• 3° Posto: Nicolò Maiorano (Classe 2D – Istituto Comprensivo di via Palestro / Scuola “Carducci”).

Un menzione speciale e un particolare ringraziamento sono stati rivolti agli elaborati delle classi 1G, 2B, 2D, 2G, 3B, 3D e 3G dell’Istituto Comprensivo di via Palestro per l’ottimo lavoro svolto.