Il corso centrale di Arluno si rifà il look

L’estate è il periodo delle ristrutturazioni, ed è arrivato il turno delle strade arlunesi, in particolare del corso centrale, XXVI Aprile.

I lavori nel corso centrale

L’Amministrazione ha infatti comunicato che dal 3 al 28 agosto 2022 si svolgeranno i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale di corso XXVI Aprile, nella zona tra piazza del Popolo e l’incrocio con via Mazzini e via Villoresi. I lavori interesseranno anche il tratto iniziale di via Roma, a partire da Piazza Pozzobonelli fino all’incrocio con via Marconi, e il sagrato della chiesa parrocchiale.

"L’obiettivo è migliorare la viabilità e accrescere la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare" ha affermato il sindaco Moreno Agolli.

L'intervento e il finanziamento

Il corso era inizialmente fatto di porfido, sampietrini e lastre, le quali con il tempo e il passaggio dei pullman si sono danneggiate e sono state sostituite da uno strato di asfalto, che però si è rovinato lo stesso peggiorando la situazione. Per questo l’ultimo intervento, reso possibile da un finanziamento ministeriale di 58mila euro, ha l’obiettivo di ricostituire le lastre. Si è però consapevoli che questo non sarà un lavoro definitivo, è infatti in previsione entro la fine dell’anno un processo di ridefinizione della pavimentazione, per il quale sono necessari un finanziamento di diversa entità e un progetto validato. Per il momento c’è solo un’idea che va approvata a livello normativo e strutturale sulla quale un progettista inizierà a lavorare da dopo l’estate.