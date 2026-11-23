È la prima collaborazione con il Coro parrocchiale. Banda e coro torneranno insieme venerdì 18 dicembre con il Concerto di Natale.

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Il Corpo Bandistico legnanese ha celebrato la Festa di Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti, animando insieme al Coro parrocchiale la Messa nella chiesa di San Domenico di Legnano.

Corpo Bandistico legnanese e Coro parrocchiale insieme per Santa Cecilia

La celebrazione si è svolta sabato 21 novembre, alla Messa delle 18. I canti sono stati accompagnati dall’organo e dagli strumenti a fiato, e l’armonizzazione ha suscitato grandi emozioni tra i fedeli.

Verso il Concerto di Natale

Per le due realtà musicali è stata la prima collaborazione. È anche un’anticipazione del Concerto di Natale che banda e coro proporranno alla cittadinanza venerdì 18 dicembre, sempre nella chiesa di San Domenico.

Nuovi progetti e rete con il territorio

Il Corpo Bandistico legnanese si ripropone di sviluppare sempre nuovi progetti musicali e culturali che arricchiscano la comunità. L’intento è entrare sempre più in rete con le altre realtà associative del territorio.