Il Corpo Bandistico legnanese ha celebrato la Festa di Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti, animando insieme al Coro parrocchiale la Messa nella chiesa di San Domenico di Legnano.
Corpo Bandistico legnanese e Coro parrocchiale insieme per Santa Cecilia
La celebrazione si è svolta sabato 21 novembre, alla Messa delle 18. I canti sono stati accompagnati dall’organo e dagli strumenti a fiato, e l’armonizzazione ha suscitato grandi emozioni tra i fedeli.
Verso il Concerto di Natale
Per le due realtà musicali è stata la prima collaborazione. È anche un’anticipazione del Concerto di Natale che banda e coro proporranno alla cittadinanza venerdì 18 dicembre, sempre nella chiesa di San Domenico.
Nuovi progetti e rete con il territorio
Il Corpo Bandistico legnanese si ripropone di sviluppare sempre nuovi progetti musicali e culturali che arricchiscano la comunità. L’intento è entrare sempre più in rete con le altre realtà associative del territorio.