Sabato 11 aprile alle ore 21:00, presso il Teatro Cagnoni di Vigevano, il Coro Terzo Tempo di Abbiategrasso si esibirà nel concerto “Voci per Rinascere – Armonie di speranza e futuro”, un appuntamento musicale dedicato alla solidarietà e all’impegno sociale.

Il Coro terzo tempo organizza un concerto solidale

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio della Città di Vigevano, è finalizzata a devolvere il ricavato della serata alle associazioni Nutrimente, impegnata nel supporto ai disturbi del comportamento alimentare, e Alefba, attiva nella promozione dell’istruzione e dell’emancipazione delle donne afghane.

Il Coro Terzo Tempo, diretto da Silvia Gatti, è una formazione intergenerazionale composta da circa 70 coristi tra adulti e ragazzi, accompagnati da una band dal vivo. Attivo dal 2016, il gruppo propone concerti in Milano e provincia, con particolare attenzione alla solidarietà.

Tra le esperienze più significative, il gruppo ha partecipato al concerto inclusivo “Come lievito nella pasta”, organizzato dalla Chiesa ambrosiana di Milano in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026 — un evento di grande rilievo dedicato agli atleti ma aperto a tutti — che ha sottolineato l’importanza della comunità e l’impatto sociale del canto corale.

Il commento di Silvia Gatti

“Riceviamo sempre numerose richieste, segno che il nostro progetto corale funziona”, afferma Silvia Gatti. “Siamo orgogliosi di poter condividere la musica come strumento di sensibilizzazione, inclusione, dialogo intergenerazionale e solidarietà. Dopo un semestre ricco di concerti e iniziative dedicate a temi sociali, siamo felici di portare anche a Vigevano la nostra esperienza corale”.

I “Little Rock Stars”, un gruppo di bambini guidato da Silvia Gatti e Federico Zocchi, saranno tra gli ospiti della serata. Parte di un progetto di propedeutica musicale e canto corale, il giovane coro eseguirà tre brani, portando freschezza e gioia a una serata già speciale.

Il repertorio proporrà brani pop italiani e internazionali, pensati per emozionare e coinvolgere il pubblico in un’esperienza corale condivisa.

Durante la serata interverranno inoltre Claudio Tirelli, fotografo e studioso delle culture dei popoli, con una testimonianza fotografica dedicata alla condizione delle donne afghane, e il Centro Sperimentale d’Arte di Vigevano, con un momento di recitazione.