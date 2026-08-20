Il cordoglio dell’Associazione Famiglia Cerrese per la scomparsa di Clementina, moglie del professor Giuseppe Proverbio

“L’Associazione Famiglia Cerrese si unisce con profonda commozione al dolore che ha colpito il caro socio, Professor Giuseppe Proverbio, stimato docente, poeta, scrittore e prezioso custode della memoria storica della nostra comunità, per la scomparsa dell’amata moglie Clementina“, afferma il Consiglio direttivo dell’associazione di Cerro Maggiore.

Il messaggio di cordoglio

“Chi dedica la propria vita alla poesia e alla narrazione delle radici di un paese trova spesso nella presenza discreta, affettuosa e costante della propria compagna la fonte prima di ogni ispirazione e serenità. La comunità della Famiglia Cerrese, da sempre legata al Professor Proverbio da profonda stima e reciproco affetto, desidera esprimere a lui e ai suoi familiari le più sentite e sincere condoglianze”, aggiungono i membri dell’associazione.

Il funerale

In questo momento di silenzio e di ricordo, la Famiglia Cerrese si stringe dunque attorno a Giuseppe con la gratitudine e il calore di una vera famiglia, partecipando alle esequie funerarie che saranno celebrate sabato 22 agosto alle 10.30.