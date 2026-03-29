“Il coraggio di splendere”, laboratorio di skin care e make-up per donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore al seno

Collaborare e lavorare insieme per attività e iniziative di prevenzione e salute.

Un nuovo servizio per le donne sottoposte a terapia oncologica

È questo ciò di cui si è discusso nei giorni scorsi in un incontro che ha visto partecipi il sindaco di Vanzaghello Arconte Gatti assieme ad Associazione “Cuore di Donna”, Lions San Giorgio su Legnano, Azienda Speciale Pluriservizi di Magnago (Farmacia comunale) per conoscere più nel dettaglio un progetto che vedrà coinvolte le donne sottoposte a terapie oncologiche, con l’obiettivo di migliorare il loro aspetto estetico attraverso servizi che si svilupperanno presso il Centro Salute “Ambrosetti Calloni” di Vanzaghello.

Molto più di un corso di trucco

Più precisamente il progetto “Il coraggio di splendere” è dedicato alle donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore al seno. “Attraverso piccoli incontri di skin care e make-up, si offre uno spazio sicuro e accogliente in cui prendersi cura di se stessi, ritrovare fiducia nella propria immagine e condividere un momento di benessere lontano dal percorso medico – spiega Arconte Gatti – Non è solo un corso di trucco, ma un gesto di attenzione, forza e rinascita”.

La professionista volontaria

Il primo cittadino rivolge “un ringraziamento a Raffaella Ceravolo che si è resa disponibile gratuitamente per il progetto”.