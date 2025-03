Il concertone del Primo Maggio fa il bis: "Vogliamo che diventi una tradizione"

Anche quello di quest'anno sarà un Primo Maggio in musica per Legnano.

Cgil, Cisl e Uil ripropongono il concerto del Primo Maggio

Dopo la positiva esperienza dell'edizione zero, andata in scena nel 2024, Cgil, Cisl e Uil sono al lavoro per riproporre il "concertone" legnanese, che vedrà esibirsi band emergenti del territorio, selezionate attraverso un concorso per il quale sono già aperte le candidature. A presentare l'iniziativa, nella mattinata di oggi, mercoledì 12 marzo, sono stati Mario Principe, Luca Paglialonga e Luigi Tripodi per conto dei tre sindacati confederali.

"Un'occasione per valorizzare le band del territorio"

Principe ha spiegato:

"L'idea è quella di continuare a valorizzare i gruppi musicali territoriali, sia quelli che suonano cover sia quelli che propongono pezzi originali. L'edizione zero ha visto salire sul palco otto gruppi, sette in gara e uno in apertura, ma le richieste erano state 14. Ottima la risposta del pubblico: oltre 600/700 persone. Come tutti gli anni alla mattina si terrà il corteo da piazza del Monumento a piazza San Magno: un appuntamento che non può mancare e che per il sindacato di Legnano ormai è tradizione. Al pomeriggio ci sarà il concerto al Teatro Tirinnanzi (a entrata libera). Il nostro sogno è organizzare un concerto all'aperto, al Parco Falcone-Borsellino, ma quest'anno non ce la sentiamo di rischiare, visto com'è finita l'anno scorso, quando a causa del maltempo è saltata tutta l'organizzazione e siamo stati costretti a riparare in teatro. Anche l'edizione 2025 del concorso prevede due premi: uno per le band cover (che l'anno scorso era stata un'esibizione pagata all'Arlecchino show bar di Vedano Olona), uno per i gruppi 'original' (una giornata allo studio di registrazione Made in music di Rescaldina). Riconfermata la direzione artistica di Stefano Re, così come la presenza di Max Pisu in qualità di presentatore".

"Momenti di riflessione sui temi del lavoro e dei diritti"

"Il Primo maggio per noi è anche un'occasione per riflettere sul tema del lavoro e dei diritti e rientra in una serie di appuntamenti che stiamo provando a sviluppare da un paio d'anni a questa parte: creare eventi nel territorio fuori dalle sedi sindacali parlando anche alle persone che non sono abituate a frequentare i sindacati, proponendo loro momenti di riflessione e di dialogo. Nel 2026 e nel 2027 peraltro diversi Comuni del territorio andranno al voto per rinnovare l'Amministrazione comunale: per le organizzazioni sindacali le tornate elettorali sono occasioni per organizzare momenti di discussione e di confronto tra i vari candidati sui temi del lavoro e dei diritti da mettere a disposizione della cittadinanza".

"Vogliamo che questo appuntamento diventi una tradizione"

Tripodi ha aggiunto:

"L'anno scorso siamo partiti con l'ambizione di creare una tradizione a Legnano e nell'Altomilanese: quella di un'iniziativa confederale nel giorno della Festa dei lavoratori che coinvolgesse tutta la popolazione. D'altra parte il Primo Maggio è il Natale del sindacato. L'edizione numero zero dell'anno scorso, che è stata una vera e propria scommessa assolutamente ben riuscita, era proprio il tentativo di dare il via a questa tradizione. Con la quale il sindacato confederale organizza degli eventi coinvolgendo tutta la popolazione. Visto che la musica è un'ottima occasione per socializzare e fa presa sia sui giovani che sui meno giovani, abbiamo scelto questo canale. L'anno scorso tra l'altro ci siamo resi conto che i gruppi hanno partecipato al nostro evento con soddisfazione ed entusiasmo, perché sono sempre meno gli eventi nei quali le band locali possono mettersi in luce. Quest'anno com'è normale l'obiettivo è di alzare ulteriormente il livello".

La band "original" vincitrice salirà sul palco del Rugby sound

Paglialonga ha sottolineato:

"L'anno scorso in teatro si respirava un clima davvero bello, grazie all'organizzazione di Stefano Re. Legnano è città polo. Il sindacato fa tantissime cose, ma purtroppo spesso la popolazione non le conosce. Ed eventi come questo sono preziosi per avvicinarci ai cittadini. Quest'anno stiamo lavorando per mettere in palio premi ancora più interessanti per le band in gara: in particolare, la band che vincerà la sezione 'original' avrà l'opportunità di esibirsi con un proprio brano durante una delle date del Rugby sound festival, in programma a cavallo tra giungo e luglio all'Isola del Castello di Legnano. Un'opportunità preziosa per la quale Cgil, Cisl e Uil ringraziano il Rugby sound e Shining Production".

La selezione delle band si concluderà mercoledì 2 aprile

A spiegare come candidarci al concorso musicale Primo Maggio Altomilanese è il direttore artistico Stefano Re:

"I gruppi (sia di cover che 'original') devono inviare tre brani in mp3 all'indirizzo di posta elettronica 1maggioaltomilanese.selezioni@gmail.com, allegando il nominativo della band, una piccola bio e il riferimento con nominativo di uno del gruppo. La selezione delle band si concluderà mercoledì 2 aprile".

Magliette celebrative pro Sessantamilavitedasalvare

Non mancheranno, come già l'anno scorso, le magliette celebrative del concertone legnanese del Primo maggio, che saranno distribuite in cambio di un contributo che Cgil, Cisl e Uil devolveranno all'associazione Sessantamilavitedasalvare Altomilanese, attiva sul territorio per contrastare il fenomeno della morte cardiaca improvvisa mediante la diffusione della cultura dell’emergenza e della defibrillazione precoce.

Tutti gli aggiornamenti sulla pagina facebook dedicata

Per aggiornamenti è possibile visitare la pagina facebook dedicata Primo Maggio Altomilanese.