Il Comune vuole riaprire il Centro Anziani

L’Amministrazione comunale di Gudo Visconti ha manifestato la volontà di riaprire il Centro Anziani «Circolo la meglio età», per far sì che possa tornare ad essere un punto di riferimento per momenti di socializzazione, condivisione e crescita comunitaria. Un primo incontro organizzativo si è svolto sabato mattina scorso nel salone del Centro Civico, per confrontarsi e definire insieme le attività da proporre nei prossimi mesi.

Insieme per definire un programma di eventi

E’ stata un'occasione per ascoltare idee, proposte e desideri, così da costruire un programma che rispecchi gli interessi di tutti.

All’incontro erano presenti il sindaco Omar Cirulli , l’assessore Paolo Micheletti e Anna Murgolo, volontaria che sarà tra le coordinatrici e referenti del progetto. Gli incontri inizieranno nei prossimi giorni, negli spazi che il comune metterà a disposizione. L’invito alla condivisione di questi momenti di aggregazione è aperto a tutti. Una piccola comunità in movimento. La scorsa settimana avevamo annunciato della rinascita della Pro loco, associazione per promuovere iniziative per la comunità dopo vent’anni di assenza promossa da alcuni cittadini.

L’impegno del sindaco