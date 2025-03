Dopo vent’anni rinasce la Pro Loco

A Gudo Visconti rinasce la Pro loco. Un’associazione capace di valorizzare il territorio e unire la comunità, far convergere in un’unica direzione le iniziative delle varie associazioni locali, in maniera da rispondere alle esigenze dei cittadini.

Valorizzare la socialità

Più di 50 persone hanno riempito il Centro civico venerdì scorso in occasione della serata di presentazione della neonata Pro loco di Gudo Visconti.

Dopo un’introduzione dei fondatori della stessa, il neo presidente Gianni Alberta ha dato la parola al sindaco Omar Cirulli per i saluti istituzionali e per leggere un messaggio dell’assessore e vicesindaco Francesca Rosina, impossibilitata ad essere presente per motivi professionali. Quindi si è entrati nel merito del perché della nascita della Pro Loco dopo quasi vent’anni dalla chiusura della precedente esperienza.

«Ora più che mai è fortemente percepita la necessità di un’associazione strutturata che potesse rispondere al bisogno della comunità – spiega il neo presidente - Si è messa in evidenza quindi la volontà dei componenti della nuova Pro loco di abbracciare tutto il paese per valorizzarne la socialità e la convivialità, senza alcuna frammentazione».

L’obiettivo è di far rivivere il paese, rilanciare la socialità, un aspetto della vita delle persone colpita duramente anche dalle restrizioni della pandemia Covid.

«Uniti nell’intento di far ripopolare la piazza e le strade del paese attraverso l’organizzazione di eventi e di momenti di aggregazione che possano ridare il piacere di sentirsi tutti parte di un’unica comunità – prosegue Alberta – Una sfida da combattere uniti con i cittadini per rilanciare la socializzazione anche nei piccoli centri in mezzo alle campagne, che hanno proprio nel territorio le loro carte da giocare».

La serata quindi è proseguita dando la parola agli ospiti. Come negli obbiettivi di ogni Pro loco, a Gudo Visconti si sono volute valorizzare le ricchezze del territorio attraverso la presentazione di Giovanni Gottardi, referente fauna Wwf Lombardia, che ha messo in risalto le caratteristiche agricole e della fauna del Parco Agricolo Sud, nel quale Gudo Visconti è inserito. Poi è intervenuto Luca Adami, apicultore per passione, che ha intrattenuto il pubblico raccontando il suo approccio a questa arte. Presente in sala anche la famiglia Clerici, apicoltori di professione che operano direttamente a Gudo Visconti.

Soddisfatto il sindaco

Soddisfatto della nuova realtà anche il sindaco:

«Sono contento di questa nuova iniziativa che nasce da buoni presupposti, anche perché erano diversi anni che una realtà del genere mancava – spiega il primo cittadino - Che curasse anche gli aspetti ludici e aggregativi della comunità. Sono tutte persone con esperienza, la mia speranza è che in futuro qualche giovane possa unirsi a questo gruppo perché c’è bisogno di continuità. Questo nuova realtà ci permetterà di ripristinare in paese gli eventi di aggregazione, un collante molto importante per piccole comunità come la nostra».

La serata si è conclusa con l’invito al tesseramento alla Pro loco di Gudo Visconti, che fa parte dell’Unpli, Unione Nazionale delle Pro Loco Italiane e a seguire le iniziative che man mano verranno organizzate, sia come spettatori, ma ancor più come volontari e protagonisti.