Il Comune vince il bando «Giovani Smart 2.0», opportunità per gli under 30 di lavorare nella pubblica amministrazione

«Crediamo molto nella innovazione e nella presenza di giovani nella macchina amministrativa, il loro sguardo può aiutarci a migliorare su molti fronti».

"Lo sviluppo della città passa anche da una partecipazione attiva delle giovani generazioni"

Usano queste parole il sindaco Andrea Orlandi e la responsabile dei settori Affari generali, Personale e Organizzazione Emanuela Marcoccia per commentare il buon esito del bando regionale «Giovani Smart 2.0» che ha viso il Comune partecipare e vincere insieme alle amministrazioni di Cinisello Balsamo, Monza e Brescia. «Partecipare a questo bando era una opportunità che non volevamo perdere: lo sviluppo della città passa anche da una partecipazione attiva delle giovani generazioni e il progetto che si sta avviando va proprio nella direzione di avvicinare e attrarre giovani talenti per investire nel rinnovamento delle PA e nella crescita di quanti saranno protagonisti di questo percorso», affermano Orlandi e Marcoccia.

Finanziamenti per il progetto «Officina. I giovani per la Pubblica Amministrazione: laboratorio di innovazione»

Il bando finanzierà parzialmente il progetto «Officina. I giovani per la Pubblica Amministrazione: un laboratorio di innovazione», un programma di formazione intensiva e lavoro sul campo che si terrà da gennaio a luglio del prossimo anno. Un'opportunità per giovani under 30 che mira a fornire ai partecipanti competenze pratiche per affrontare sfide concrete della Pubblica Amministrazione attraverso un bootcamp di formazione intensiva.