Il Comune di Magenta rinnova il suo impegno in sostegno delle famiglie in difficoltà.

Il Comune rinnova il bonus utenze domestiche

L'Amministrazione comunale, come spiegato dall'assessore al Welfare Giampiero Chiodini, ha infatti promosso anche quest'anno la diffusione dell'avviso pubblico emesso dal Comune di Magenta per aiutare i nuclei familiari in situazione di difficoltà economica, in quanto più esposti agli effetti economici derivanti dalla crisi energetica in corso e dal conseguente significativo aggravio di costi.

Si tratta di un contributo economico una tantum per il pagamento delle utenze domestiche per le forniture di gas ed energia elettrica, denominato «Bonus Utenze Domestiche 2023».

«Anche quest'anno siamo riusciti ad appostare 50 mila euro per aiutare le famiglie in difficoltà in questo Natale - spiega Chiodini - senza tagliare nulla del resto, abbiamo trovato i fondi per una misura che andrà a sostenere i nuclei familiari che faticano con il pagamento delle bollette di gas e luce; lo scorso anno, con la medesima misura, sono stati aiutati circa 140 nuclei familiari e riteniamo che anche per il 2023, in base a una stima fatta dagli uffici sui bisogni emersi negli ultimi anni e in questi ultimi mesi, potremo sostenere altrettante famiglie».

La procedura

Sul sito del Comune, in home page e nella pagina dedicata nella sezione welfare e famiglia, è possibile scaricare l'avviso con tutte le informazioni relative ai requisiti d’accesso, all’entità dei contributi, alle modalità per presentare domanda.

Le domande per la partecipazione all’avviso potranno essere presentate fino al 12 gennaio 2024 esclusivamente on line accedendo al sito del Comune di Magenta nella sezione servizi e pagamenti on-line e utilizzando l’apposito modulo.

La graduatoria finale, con l’esito dell’istruttoria, sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune entro il mese di febbraio 2024. Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono contattare l’Ufficio servizi sociali tramite mail all’indirizzo: sociale@comune.magenta.mi.it.