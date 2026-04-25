Il Comune premiato per il progetto regionale Workplace Health Promotion

Attenzione e promozione della salute e del benessere nei luoghi di lavoro, a favore dei dipendenti: il Comune di Vanzaghello premiato per il progetto regionale Workplace Health Promotion.

La premiazione

Sul tema del «favorire la salute e il benessere dei propri dipendenti Vanzaghello c’è, con un impegno concreto e mirato ogni giorno – afferma il sindaco Arconte Gatti – Al nostro Comune mercoledì pomeriggio, all’Auditorium San Fedele di Milano in occasione dell’evento di premiazione regionale Whp (Workplace Health Promotion), è stato consegnato un riconoscimento appunto per l’attività e le iniziative che quotidianamente vengono promosse».

Il progetto

Secondo il primo cittadino «mostrare cura e impegno da parte dell’Amministrazione verso i dipendenti del Comune rappresenta, oltre che un segno di attenzione, anche il perseguire nell’obiettivo di garantire loro salute e benessere lavorativo. Grazie al responsabile amministrativo Rodolfo Nebuloni e alla dottoressa Marta Langé per il fattivo contributo, insieme a tutti i dipendenti, per aver accettato benevolmente la proposta e aver aderito al progetto, che permetterà di raggiungere eccellenti risultati», conclude.