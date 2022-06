Il Comune ottiene 72mila euro di risarcimento per una causa

Il Comune di Bareggio vince in primo grado la causa relativa alla società Duomo e ottiene un risarcimento di 72.533,21 euro oltre alle spese legali.

Risarcimento di 72mila euro per il Comune

La Duomo spa, ora fallita, era incaricata della riscossione della tassa rifiuti per conto di alcuni Comuni tra cui Bareggio. Tra il 2016 e il 2017 l’Amministrazione comunale si accorse che la società non versava al Comune tutto quello che incassava. Da lì il ricorso alle vie legali con l’affidamento dell’incarico all’avvocato Raffaella Giubileo per riuscire a recuperare le somme dovute. Ora, a distanza di cinque anni, il giudice ha dato ragione al Comune.

“Ringrazio gli uffici comunali e l’avvocato Giubileo – ha commentato l’assessore alle Politiche Finanziarie Nico Beltramello - che hanno seguito la vicenda fin dall’inizio e ci hanno permesso di conseguire questo primo importante risultato a tutela dei nostri cittadini”.

Il commento del sindaco Colombo