Vandalizzata l'auto del vicesindaco: "Non ci facciamo intimorire"

Il vicesindaco di Bareggio, Lorenzo Paietta, si è ritrovato l'auto vandalizzata con alcuni segni sulle portiere: un episodio che segue quelli nei confronti del sindaco.

Sfregi sulla fiancata della macchina del vicesindaco di Bareggio, Lorenzo Paietta. A segnalarlo è il sindaco Linda Colombo, che ha voluto ribadire la viltà del gesto e sottolineare come un episodio del genere sia già avvenuto un paio di volte anche a danno della sua macchina.

"Stamattina il vicesindaco Lorenzo Paietta ha trovato la sua auto danneggiata da ignoti. Dopo i due episodi ai miei danni, si tratta della seconda volta anche per lui - ha affermato il sindaco Colombo - Lo ripeto: se avete qualcosa da dirci, fatelo attraverso i canali istituzionali e non con questi gesti volgari che si qualificano da soli. In ogni caso, non ci lasciamo intimorire e andiamo avanti ancora più determinati".