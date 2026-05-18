Il Comune di Bollate ha istituito ufficialmente l’Albo comunale dei volontari civici, pubblicandolo sul sito web dell’ente nella sezione “Servizi”. Per tutelare la riservatezza degli iscritti, l’elenco è disponibile in forma anonimizzata. Attualmente comprende 54 candidature distribuite tra area culturale, sportiva e ricreativa, area sociale, area civica e cura del verde, oltre all’area gestionale e amministrativa.

Il Comune istituisce l’albo dei volontari civici

Ma cos’è l’Albo dei volontari civici? Si tratta di uno strumento creato dal Comune per raccogliere la disponibilità di cittadini interessati a collaborare, in forma volontaria e gratuita, alle attività promosse dall’Amministrazione in diversi ambiti.

L’obiettivo è favorire un contributo concreto al benessere collettivo e alla cura della città, rafforzando il legame tra cittadini e istituzioni.

Come funziona l’Albo

Le iscrizioni restano sempre aperte e i cittadini interessati possono presentare domanda in qualsiasi periodo dell’anno.

L’Albo viene aggiornato periodicamente con nuove adesioni, così da ampliare nel tempo la rete di volontari disponibili a collaborare con gli uffici comunali, anche in base alle preferenze espresse al momento dell’iscrizione. Possono iscriversi tutti i cittadini maggiorenni interessati a mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze per attività di utilità sociale.

Modalità di iscrizione

La domanda può essere presentata online attraverso lo Sportello telematico del Comune. In alternativa è possibile inviarla tramite PEC all’indirizzo comune.bollate@legalmail.it oppure consegnarla direttamente all’Ufficio Protocollo.

Partecipare all’Albo dei volontari civici significa contribuire in modo concreto alla crescita della comunità e rafforzare il senso di collaborazione, responsabilità e cittadinanza attiva. L’elenco dei volontari civici è pubblicato sul sito istituzionale del Comune ed è consultabile nella sezione dedicata.