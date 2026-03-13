Il Comune di Rho partecipa a Fa’ la cosa giusta! la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili in programma dal 13 al 15 marzo a Fiera Milano Rho.
Il Comune di Rho partecipa alla fiera “Fa la cosa giusta”
Lo stand, organizzato dal Tourist Infopoint per promuovere Rho e il Rhodense d’intesa con l’assessore al Turismo Maria Rita Vergani, è dedicato a Visit Rho, il portale turistico del Comune https://visitrho.it/
Lo stand si trova nell’area “Grandi cammini, turismo responsabile e Outdoor” nella postazione B05 del padiglione 16.