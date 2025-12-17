Il Comune di Cassinetta entra in Amaga

E’ di ieri, martedì 16 dicembre 2025, l’ingresso del Comune di Cassinetta di Lugagnano nella compagine societaria di Amaga S.p.A., azienda multiservizi del territorio. L’operazione è stata resa possibile grazie alla cessione di 41 azioni ordinarie (corrispondente allo 0,05% del capitale sociale di Amaga) da parte del Comune di Abbiategrasso e si è formalizzata davanti a un notaio, alla presenza del sindaco di Cassinetta di Lugagnano Domenico Finiguerra, del sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai e del presidente di Amaga Piero Bonasegale.

“Accogliamo con favore questo nuovo ingresso, che rafforza la società e l’intero territorio,” ha dichiarato il sindaco Nai. “L’obiettivo è promuovere un sistema di gestione dei servizi pubblici orientato all’innovazione, alla durabilità e alla tutela dell’ambiente.”

“L’ulteriore allargamento della nostra base societaria al comune di Cassinetta di Lugagnano è per noi motivo di grande soddisfazione. Ma soprattutto, è la chiara conferma della solidità e della validità del percorso che, come Amaga, abbiamo intrapreso da anni – commenta il presidente Bonasegale – Questo importante traguardo è stato possibile attraverso l’impegno costante e quotidiano di tutta la nostra struttura e dei suoi operatori, a cui va il nostro più sentito ringraziamento.”