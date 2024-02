In vista della Giornata Internazionale della Donna che verrà celebrata tra un mese, l’8 marzo, l’Amministrazione comunale di Magenta si è già messa in moto per organizzare una rassegna che possa coinvolgere diverse realtà del territorio.

Il Comune "chiama" le associazioni per organizzare la rassegna «Marzo è donna»

«Anche quest’anno proponiamo la partecipazione delle associazioni, enti, scuole alla manifestazione ‘Marzo è Donna’; quella dell’anno scorso è stata una kermesse ricca di iniziative che riguardavano il mondo femminile in vari aspetti nella cultura nello sport, nella salute», spiega l’Assessore alle Pari Opportunità Mariarosa Cuciniello.

Come detto infatti, l’assessorato alle Pari Opportunità intende promuovere iniziative a tema in collaborazione con i soggetti del territorio (associazioni, enti, scuole ed altre realtà) per sottolineare il valore di tale ricorrenza, organizzando alcuni momenti di carattere culturale ed aggregativo.

Per invitare dunque le realtà della zona a partecipare l’Amministrazione comunale ha diffuso a partire dai giorni appena passati un avviso pubblico attraverso il quale il Comune intende valutare l’interesse a contribuire alla realizzazione di un programma più ricco ed articolato, che caratterizzi l’intero mese di marzo, e che abbia come riferimento la popolazione femminile.

L’Amministrazione comunale invita, quindi, a manifestare il proprio interesse ad essere partner del programma, segnalando eventuali iniziative organizzate in proprio che si intende proporre nel territorio comunale. Le proposte potranno riguardare tutti gli ambiti di interesse come ad esempio quello culturale, il sociale, l’educativo, il giovanile e lo sportivo.

Le modalità di partecipazione

Per permettere la realizzazione di un’opportuna programmazione e relativo materiale grafico informativo, è necessario iscriversi scaricando e compilando il modulo presente sul sito internet www.comune.magenta.mi.it e restituendolo compilato in ogni sua parte all’indirizzo di posta elettronica certificato: protocollo@pec.comune.magenta.mi.it entro lunedì 12 febbraio.

Per ulteriori informazioni sulla manifestazione d’interesse lanciata dal Comune è possibile contattare l’ufficio preposto ai numeri telefonici: Servizi alla Persona: 029735443 oppure Front-Office: 02.9735261 – 438.