Il Comune cerca location esclusive per i matrimoni: "Possiamo diventare un punto di riferimento"

Manifestazione di interesse

Il sindaco Nuccia Berra: "Vorremmo costruire un grande progetto su questa proposta sperimentale".

Matrimoni, Cerro Maggiore cerca location esclusive per il grande giorno.

Location per matrimoni: il Comune lancia una manifestazione di interesse

L'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Nuccia Berra ha lanciato una manifestazione di interesse "per raccogliere la disponibilità di strutture di pregio da adibire in maniera esclusiva ad ufficio esterno di stato civile in favore del Comune di Cerro Maggiore".

Aziende private e Ente comunale insieme per dare agli sposi nuove opportunità

Così spiegano dal Comune:

"Cerro e Cantalupo hanno tanti professionisti prestigiosi e rinomati nel settore dei matrimoni. Inoltre abbiamo location esclusive, che possono essere ulteriormente valorizzate. Negli anni passati, proprio per valorizzare queste peculiarità, sono state fatte anche manifestazioni di successo, pensate e organizzate da aziende private, ma è sempre mancato un passaggio decisivo, che vorremmo provare a fare: quello di mettere in relazione le aziende private e l'Ente comunale, partendo dalle location esclusive per celebrare i matrimoni, in modo da dare agli sposi nuove opportunità per poter vivere il loro giorno più bello!".

"Crediamo che questo settore possa essere un traino per la nostra economia locale"

Proprio con questo obiettivo nasce l'avviso pubblico lanciato dal Comune. Il sindaco Nuccia Berra commenta:

"Siamo fiduciosi sulla partecipazione e sul successo di questo avviso. Crediamo fortemente che questo settore possa essere un traino per la nostra economia locale e vorremmo costruire un grande progetto su questa proposta sperimentale. Cerro e Cantalupo possono assolutamente diventare un punto di riferimento per tutto il settore dei matrimoni e, muovendosi con anticipo rispetto al neo-costituito distretto diffuso del commercio, potremmo cogliere esigenze e proposte specifiche da poter trasformare in progetti concreti".