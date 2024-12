Il Comune annuncia lo stato dell'attraversamento ciclopedonale provinciale 114

In merito al completamento dell'attraversamento ciclopedonale della SP 114, l’Amministrazione comunale di Cusago ha voluto informare i cittadini sull’evoluzione del progetto.

Un’opera molto importante per il Comune e per i cittadini, soprattutto per collegare in sicurezza la zona industriale del paese.

I lavori proseguono

«I lavori di competenza comunale, avviati prima delle elezioni, sono stati portati a termine, salvo alcune rifiniture tecniche come l’installazione del guard rail e del portale luminoso, che saranno completate contestualmente alla chiusura definitiva del cantiere – spiega il neo sindaco Gianmarco Reina - Tuttavia, la parte rimanente dell’opera, relativa al tratto di competenza della Città Metropolitana, è ancora in fase di avvio. Tale segmento si inserisce all’interno del progetto ciclopedonale Abbiategrasso-Milano, il cui iter dipende direttamente dalle tempistiche e priorità dell’ente sovracomunale. Desideriamo sottolineare il nostro impegno costante per accelerare la conclusione dei lavori».

Progetto Cambio del Biciplan

Il percorso ciclopedonale Milano – Abbiategrasso fa parte del progetto Cambio del Biciplan metropolitano con riferimento alla linea 12, che partendo dal territorio del Comune di Cusago, andrà a costeggiare la Strada Provinciale 114 giungendo ad un nuovo passaggio sul Naviglio fino a collegarsi con la circonvallazione di Abbiategrasso in viale Giotto, fino alla rotonda della SS 526 per Robecco. Opere per favorire il processo di mobilità sostenibile.