I Comuni di Cusago e Inveruno, in collaborazione con Consorzio dei Navigli S.p.A., che si occupa della gestione integrata dei rifiuti urbani, stanno valutando l’introduzione, nel corso dell’anno 2025, della raccolta del verde (sfalci di erba, foglie, piccole potature) con sistema porta a porta - PAP.

A Cusago e Inveruno in arrivo il servizio di raccolta verde porta a porta

È un servizio molto richiesto, ma i cittadini interessati devono aderire formalmente compilando un modulo che può essere scaricato dal sito web del proprio Comune, ritirato direttamente in Comune o anche richiesto al Consorzio. In caso di attivazione del servizio, i contenitori saranno forniti direttamente dal Consorzio dei Navigli, con consegna domiciliare preventivamente concordata, esclusivamente a tutte le utenze che ne faranno richiesta.

Ecco le principali novità del servizio: sarà obbligatorio dotarsi di appositi cassonetti carrellati; la frequenza delle raccolte sarà quindicinale (le due Amministrazioni comunali, in base al livello di adesione, valuteranno con il Consorzio dei Navigli l’opportunità di una frequenza settimanale per i mesi di maggio, giugno e luglio o anche settimanale di base); il servizio sarà erogato nel periodo compreso tra i mesi di aprile e novembre.

Come aderire alla raccolta

La propria adesione dovrà poi essere comunicata al Consorzio dei Navigli, consegnando il modulo allegato completo in ogni sua parte obbligatoriamente vie email al seguente indirizzo: ordini@consorzionavigli.it.

Il costo annuo per fruire del servizio è indicativamente stimato in 60 euro e prevede: 1 cassonetto verde da 120 lt, in comodato (una tantum); ritiro a domicilio, con frequenza da definire, dal mese di aprile al mese di novembre 2025.