Il Comune acquista la sede della Polizia Locale: il sì definitivo in Consiglio

Via libera in Consiglio comunale all’acquisto della sede della Polizia Locale di Bareggio da parte del Comune. A seguito di avviso pubblico, l’Amministrazione comunale ha deciso di accettare la proposta della Cooperativa Edificatrice, proprietaria dell’immobile di corso Italia che ospita già il Comando

Nelle prossime settimane verrà formalizzato l’acquisto attraverso la firma dell’atto notarile, come ha spiegato il vicesindaco e assessore alla Polizia Locale, Roberto Lonati:

“Finalmente stabilità per la nostra Polizia Locale. Diventare proprietari dell’immobile è un vantaggio per tutti, inoltre mantenendo la Polizia Locale nell’attuale sede in centro non avremo problemi e disservizi per la cittadinanza ed eviteremo i costi importanti di un trasloco”.

Soddisfazione anche da parte del sindaco Linda Colombo, che ha sottolineato il risparmio che questa acquisizione porterà per le casse dell’Ente:

“La proposta pervenuta è economicamente vantaggiosa per l’Ente. Oltre all’attuale sede acquistiamo anche due cantine per il deposito delle attrezzature. Si tratta di un investimento importante che va a incrementare il patrimonio del Comune e che ci porterà a un risparmio 30.000 all’anno di affitto. Siamo contenti di aver ottenuto un altro risultato importante che sul quale stiamo lavorando dall’inizio del primo mandato”.