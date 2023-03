Il complesso sequestrato alla mafia diventerà la "Libera Masseria"

Presentato stamattina, giovedì 16 marzo 2023, il progetto di riqualificazione della Libera Masseria, un complesso immobiliare che è stato confiscato alla criminalità organizzata nel 2010 e successivamente assegnato al Comune di Cisliano.

All’evento c’era anche l’architetto Stefano Boeri.

«E’ un momento molto importante per la comunità, la trasformazione di un bene confiscato alla malavita organizzata torna a disposizione della gente con un progetto bello e ambizioso , avere un luogo di accoglienza dove si farà creatività nel mondo dell'alimentazione e dell'agroalimentare, un’area per lo sport e il tempo libero - ha commentato - Da uno spazio privato in mano alla criminalità in uno spazio aperto al pubblico che io credo darà grande forza a questo territorio».