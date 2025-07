Il Complesso bandistico vanzaghellese protagonista all’International music festival di Genova

Musica

16 bande di varie parti d'Italia e del mondo si sono riunite per due giorni nel capoluogo ligure. «Questa partecipazione non solo ha arricchito il nostro percorso artistico, ma ha anche rafforzato i legami all'interno del nostro complesso e ha permesso di stringere nuove amicizie con musicisti di diverse culture»

Successo per il Complesso bandistico di Vanzaghello alla decima edizione dell’International music festival di Genova, organizzato dalla Filarmonica sestrese. Sabato 12 e domenica 13 luglio il capoluogo ligure ha ospitato per l’occasione bande da diverse parti d’Italia e del mondo, tra cui ad esempio Danimarca, Svizzera e Stati Uniti d’America.

L'esperienza

«Siamo entusiasti di condividere la straordinaria esperienza vissuta dal Complesso vanzaghellese in occasione del decimo International music festival di Genova, svoltosi il 12 e 13 luglio. È stato un onore e un privilegio per il nostro complesso partecipare a un evento di tale portata internazionale, che ha visto la convergenza di talenti musicali da ogni angolo del globo», racconta il direttore Davide Casafina.

Il programma

Il momento clou del festival è stata la grande sfilata per le vie del centro di Genova, dove il Complesso vanzaghellese ha marciato al fianco di altre 15 bande provenienti da tutto il mondo. «È stato uno spettacolo vibrante di musica e colori, un'esplosione di gioia che ha catturato l'attenzione di migliaia di spettatori e ha riempito le strade di Genova di un'energia indimenticabile. La nostra performance è stata accolta con grande entusiasmo, a testimonianza dell'impegno e della passione che ogni membro del complesso dedica alla musica», sottolinea il maestro Casafina.

La domenica è stata coronata da un concerto di alto livello nel prestigioso Palazzo Ducale di Genova. «In questa cornice storica e suggestiva, il Complesso vanzaghellese ha avuto l'opportunità di presentare un repertorio raffinato, dimostrando la nostra versatilità e la profonda preparazione dei nostri musicisti. La risposta del pubblico è stata calorosa e lusinghiera, confermando il successo della nostra esibizione e l'apprezzamento per il nostro lavoro», afferma il direttore.

I ringraziamenti

«Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine a tutti i membri del Complesso vanzaghellese per la loro dedizione, il loro impegno e il loro talento. Senza di loro, questo successo non sarebbe stato possibile. Un ringraziamento speciale va anche alla Filarmonica sestrese, organizzatrice del decimo International music festival di Genova per averci offerto questa incredibile opportunità di rappresentare la nostra comunità e di condividere la nostra musica con un pubblico internazionale – conclude il maestro Davide Casafina - Questa partecipazione non solo ha arricchito il nostro percorso artistico, ma ha anche rafforzato i legami all'interno del nostro complesso e ha permesso di stringere nuove amicizie con musicisti di diverse culture. Torniamo a Vanzaghello con il cuore pieno di ricordi preziosi e con una rinnovata ispirazione per continuare a crescere e a portare la nostra musica sempre più lontano».

A congratularsi a nome dell’Amministrazione comunale, che a Genova è stata rappresentata dall’assessore Claudio Zara, è anche il sindaco Arconte Gatti: «Musica che emoziona e conquista. 16 bande che si sono ritrovate per vivere un appuntamento davvero unico e speciale, con il nostro Complesso bandistico vanzaghellese che ha partecipato con tutti gli altri gruppi alla grande sfilata di sabato nel centro della città e si è esibito in concerto domenica nel cortile maggiore di Palazzo Ducale. Complimenti a tutti i musicisti. Una realtà che porta sempre in alto e dà lustro a Vanzaghello».