Il Comitato Bene Comune sveglia le coscienze dei cittadini

In occasione della XXXI Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il fondatore di Libera don Luigi Ciotti ieri sera, venerdì 20 febbraio 2026, al cinema Al Corso di Abbiategrasso, ha polarizzato l’attenzione pubblico presente. Una location sold out, che ha ascoltato con attenzione l’intervento di don Ciotti, sul palco Sara Manisera, giornalista e attivista del Comitato Bene Comune, e Pietro Basile, referente di Libera Milano. A introdurre la serata è stato Lorenzo Rotella, presidente del Comitato Bene Comune. Una serata per parlare di criminalità organizzata e del processo Hydra, che vede tra i rinviati a giudizio dalla Procura di Milano due cittadini di Abbiategrasso.

Fame di giustizia

In sintesi una serata piena di stimoli e di grandi emozioni. Il Comitato Bene Comune e Libera Milano hanno dimostrato una cosa: la comunità di Abbiategrasso e del suo hinterland ha fame di verità e giustizia.

“Persone che hanno scelto da che parte stare: accanto a noi contro le mafie al nord, contro le mafie ad Abbiategrasso. Contro il silenzio di chi ha sminuito l’inchiesta Hydra che ha travolto la città, di chi pensa che la mafia sia l’ultimo dei problemi di una società civile. Contro chi ha denunciato una giornalista perché disse che le mafie operano anche qui. Si chiama Sara Manisera: una giornalista con la G maiuscola, che ieri ha ricevuto l’abbraccio di oltre 250 persone in sala” sottolineano dal Comitato Bene Comune

Un Bene Comune che si costruisce insieme

“La nostra comunità ha scelto di stare dalla parte di Libera, del referente milanese Pietro Basile, di don Luigi Ciotti che ieri, con Pietro e Sara, ha soffiato sulle fiamme delle nostre coscienze. Ha parlato di un “Noi” formato da tanti “Io” e di un Bene Comune che si costruisce insieme – prosegue il Comitato – Lo facciamo ogni giorno, continueremo a farlo. Tutte/i insieme, piantando semi che germogliano, diventano alberi, danno frutti da condividere con tutta la comunità. “Noi” scegliamo di essere la comunità che non sta zitta ma parla. Che non dice ma fa e collabora con le tante associazioni del territorio, presenti ieri sera. Che non fa per tornaconto personale ma per vivere il Bene Comune”.

Si è parlato di argomenti molto attuali ed interessanti, facendo un’analisi preoccupante di molte tematiche di cui il Comitato Bene Comune cerca di dare visibilità e voce, non ultimo il tema della legalità.