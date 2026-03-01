Il comandante Nicolò Rachele entra nella Protezione civile

Il comandante della Polizia Locale di Casorezzo Nicolò Rachele entra a far parte della Protezione civile.

Verso lo svolgimento di un ruolo più operativo

Un ruolo più operativo. E’ quello che il comandante della Polizia Locale Nicolò Rachele svolgerà all’interno dell’organico della Protezione civile casorezzese. Obiettivo: «Rafforzare il legame con il territorio». Già Referente operativo comunale, Rachele ha annunciato proprio in questi giorni la novità che lo vedrà accostarsi al gruppo di volontari casorezzesi.

La nuova avventura di Rachele

Al momento lui si occupa infatti della parte direttiva della macchina dei soccorsi in caso di emergenza. E ricopre il ruolo di volontario anche presso il corpo italiano presso l’Ordine di Malta. Ma ora lo stesso ha deciso di alzare l’asticella e, pur continuando a garantire la sua funzione principale, quella di responsabile di ufficio di polizia, abbraccerà questa nuova esperienza. Che consiste, a detta di Rachele, nel «fornire un supporto e una vicinanza ancora maggiori alla nostra Prociv. Questa mia adesione mi consentirà di farmi trovare in prima linea sul territorio. E’ una prerogativa per il ruolo che ricopro e nello svolgimento del mio lavoro quello della presenza lungo le strade rappresenta e rappresenterà sempre la mia stella polare. Con questo ingresso, intendo tuttavia andare a fondo rispetto agli scenari che riguardano la sicurezza e l’incolumità delle persone».