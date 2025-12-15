L'associazione sportiva dilettantistica e no-profit, trasferitasi a Busto Garolfo nel 2018 dopo la nascita a Rescaldina, ha ribadito il proprio impegno nella promozione della cultura nautica

Grande partecipazione sabato 13 dicembre presso la sede di Piazza Cavour 19 a Busto Garolfo per il tradizionale scambio di auguri natalizi del Club Nautico Gabbiano, momento che quest’anno ha coinciso con la celebrazione del 25° anniversario dalla sua fondazione (anno 2000).

Il Club nautico Gabbiano ha festeggiato i 25 anni

L’associazione sportiva dilettantistica e no-profit, trasferitasi a Busto Garolfo nel 2018 dopo la nascita a Rescaldina, ha ribadito il proprio impegno nella promozione della cultura nautica, della navigazione e della salvaguardia ambientale.

Il Club Nautico Gabbiano si pone come obiettivo la promozione di un’ampia gamma di attività, tra cui:

Organizzazione di escursioni nautiche su laghi e mare, sia in Italia che all’estero.

Partecipazione a fiere di settore, come il celebre Boat Show sul Lago Maggiore presso Marina di Verbella.

Serate didattiche su temi nautici specifici.

Organizzazione di corsi per il conseguimento della patente nautica o corsi di interesse comune (es. primo soccorso).

Iniziative sociali e di salvaguardia ambientale.

Il direttivo e il futuro

Il direttivo opera con l’obiettivo condiviso di alimentare la passione per la nautica ed è attualmente composto dal Presidente Mario Capasso, dal Vice Presidente Roberto Pirola, dal Segretario Manuele Grimi, dal Tesoriere Roberto Borsani, e dai consiglieri Filippo Cozzi, Lino Pollara e Claudio Penna.

Per il prossimo anno, il Club sta già definendo un programma ricco di iniziative, che prenderà il via con la partecipazione al Carnevale bustese.

L’associazione invita tutti gli appassionati del settore e la cittadinanza a seguire le attività e a partecipare ai futuri incontri didattici.