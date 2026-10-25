Il circolo Arci-Adua rischia di chiudere: «Salviamolo»

Aggiungi Prima Milano Ovest alle tue fonti preferite

Informare la collettività che la storica sede dell’Arci-Adua di via Terrazzano a Rho rischia di chiudere. Sono state numerose le persone che hanno partecipato all’assemblea organizzata dai responsabili del gruppo per condividere e informare i cittadini rispetto alla situazione che sta vivendo oggi il circolo, ovvero il rischio di chiusura della sede.

Tante le proposte accolte per portare avanti una realtà cittadina di ben 90 anni

«Tante le proposte accolte per portare avanti una realtà cittadina di ben 90 anni, un bene comune che non può e non deve essere sottratto alla collettività». hanno affermato i responsabili del circolo al termine della riunione.

Il Ministero chiede di liberare la sede per metterla all’asta

Tra chi è sceso in campo per sostenere il circolo Arci-Adua ci cono i rappresentanti del centro sociale Sos Fornace. «Una città accogliente! Ma per chi? – affermano i ragazzi di Fornace – Sosteniamo il circolo Arci Adua mentre la città si trasforma tra grandi contraddizioni. Spazi sociali che chiudono, a giugno è toccato al collettivo la Sciloira a Biringhello, da tempo il centro sociale Sos Fornace è sotto sgombero, ora tocca ad Arci Adua di via Terrazzano. Realtà che pur nelle loro specifiche identità portano avanti luoghi che producono socialità e cultura. Il Ministero chiede di liberare la sede per metterla all’asta.

Uno spazio di ritrovo per molti diventato un centro di cultura con varie iniziative culturali

Il circolo, nel corso del tempo, oltre che uno spazio di ritrovo per molti, è diventato un centro di cultura con varie iniziative rispetto a molti temi di attualità. Viviamo tempi di trasformazioni epocali, dove proliferano grandi centri commerciali, grandi aree come Mind, Fiera ed ora pure i Data center. Un gigantismo che spesso è accompagnato da un coro di entusiasti che ci prospettano grandi opportunità per i territori, ma poi se osserviamo la realtà di molte persone appare chiaro che siamo sempre più poveri sia economicamente che culturalmente. Per queste e altre ragioni invitiamo i cittadini di Rho a sostenere le iniziative che Arci Adua riterrà opportune promuovere in difesa di quello spazio che è parte importante della storia della città».