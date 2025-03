Dopo Domenico Rondinini e Claudio Sassi, il centrosinistra perde un altro dei suoi esponenti più lucidi e combattivi: Vincenzo Boldrini.

Il centrosinistra di Robecco saluta Vincenzo Boldrini

Non uomo di tessere ma di coerente appartenenza politica, Vincenzo, da quando scelse Robecco come dimora e anche dopo il trasferimento a Corbetta, non ha mai finito di portare il suo contributo, fino all’ultimo e nella malattia, per una politica di alto profilo. Una politica che ultimamente faceva fatica a condividere perché, diceva, purtroppo scaduta verso personalismi e ripicche personali, troppo lontana dalla sua impostazione intimistica e relazionale, tendente ad una concezione del far politica fondata sul rispetto, la dignità e la collaborazione (cosa sempre più rara).

Vincenzo è stato presente in varie liste elettorali, (ruolo di candidato sindaco umilmente rifiutato), consigliere comunale, rappresentante per conto del comune nell’Azienda Multiservizi di Magenta, presente in commissioni varie, mettendo a disposizione delle istituzioni (spesso inascoltato) la sua professionalità e la sua passione per le cause giuste.