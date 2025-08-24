Il Centro Polifunzionale è quasi realtà

Nuovo spazio per eventi al chiuso

Ripresi i lavori di ristrutturazione dell'edificio in via Buonarroti, a Roveda, dopo lo stop del cantiere

Sono ripresi da alcune settimane i lavori all'edificio di via Buonarroti a Sedriano, per la realizzazione del nuovo Centro Polifunzionale.

La sospensione dei lavori

«I lavori si erano interrotti per l'abbandono del cantiere da parte della ditta appaltatrice – ricorda il sindaco Marco Re - Si è dovuto attendere quasi un anno per la proroga del finanziamento da parte della Regione. Poi il necessario aggiornamento del progetto, per definire i lavori mancanti, al quale hanno lavorato i tecnici, insieme all'assessore ai Lavori Pubblici Mariaelena Caon. In seguito la nuova gara».

La ripresa del cantiere

A breve i lavori si interromperanno per la pausa estiva per due settimane: l'ultima settimana di agosto e la prima di settembre, ma poi riprenderanno nuovamente a pieno ritmo. «Si confida di avere a breve disponibile questo spazio, recuperato per la vita cittadina – afferma il primo cittadino - Mancano la posa delle piastrelle, la tinteggiatura esterna, i serramenti e gli impianti. I lavori edili invece sono pressoché finiti». Se tutto procederà per il verso giusto con la nuova ditta appaltatrice i tempi di lavorazione potrebbero essere dunque abbastanza brevi.

Nuovo spazio per la comunità

«Con la ristrutturazione dell'edificio in via Buonarroti alla Roveda prenderà vita questo nuovo spazio che potrà ospitare mostre, convegni, assemblee, pranzi sociali, serate danzanti e, in generale, tutti gli eventi al chiuso – annuncia Marco Re - È previsto un open space che sarà il cuore della struttura e, a servizio di questo, una cucina e spazi di servizio. Si potrà valorizzare anche lo spazio esterno, ombreggiato dalle piante esistenti, con tavolini e sedie».

Sarà anche uno spazio disponibile per tante altre idee che potranno nascere dalla comunità stessa. Ad esempio, ipotizza il sindaco, «sarebbe bello pensare anche a iniziative per i bimbi. A Natale potrebbe diventare la casa di Babbo Natale, con le mamme che preparano i biscotti o altro. Si pensa anche a un utilizzo a pagamento per sostenere i costi di mantenimento della struttura, come ad esempio assemblee condominiali, feste di compleanno e altro».