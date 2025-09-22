Il centro di Parabiago come un mosaico di associazioni sportive

Una vetrina per le associazioni sportive. E’ quella che è stata allestita nella giornata di ieri, domenica 21 settembre, in piazza Maggiolini e quella del Mercato a Parabiago.

“Una piazza piena di vita durante la Festa dello sport di Parabiago”

Lo sport parabiaghese è sceso in piazza nella giornata di ieri tra stand associativi e prove pratiche.

“Oggi queste piazze sono piene di vita ed è proprio lo spirito che volevamo – ha spiegato il sindaco Raffaele Cucchi durante il discorso – fare dello sport non solo un’attività fisica, non solo competizione, ma anche occasione di socialità, di crescita personale, di scoperta. Ed è con questo spirito che desidero quest’oggi introdurre un momento che per l’Amministrazione comunale è sentitissimo: la consegna della Stella iridata Libero Ferrario, un riconoscimento con cui ogni anno la città di Parabiago rende omaggio a un giovane atleta o a più giovani atlete e atleti del nostro territorio che si siano distinti nel corso dell’anno, che abbiano conseguito traguardi significativi, che abbiano dimostrato dedizione, sacrificio, talento, ma anche umiltà e senso di comunità”.

Ecco a chi andrà la Stella iridata

Quest’anno, ha continuato il primo cittadino, “la Stella Iridata sarà assegnata a due giovani ragazzi che meritano tutta la nostra stima e il nostro applauso per ciò che hanno realizzato, per come hanno portato il nome di Parabiago in alto, con impegno e determinazione, magari rinunce, e sempre con grande attaccamento ai valori dello sport”.

I curricula sportivi di Riccardo Savio e Federico Grassi

Riccardo Savio – Campione provinciale e regionale Centro Sportivo Italiano (CSI) in diverse specialità (100 m, 200 m, salto in lungo, lancio del giavellotto e del disco), ha conquistato anche il titolo nazionale CSI, confermando nel tempo la qualità del suo percorso sportivo. Con questo riconoscimento l’Amministrazione intende valorizzare l’impegno costante e la straordinaria determinazione dimostrata nel tempo da questo atleta, esempio di passione e dedizione allo sport. Il riconoscimento si estende anche alla società Atletica Ravello, che lo ha accompagnato nel suo percorso, distinguendosi per il suo impegno nella promozione dello sport come strumento di crescita, inclusione e partecipazione per tutti.

Federico Esteban Grassi – Considerato una delle promesse più interessanti del rugby locale, ha già collezionato importanti esperienze, tra cui la convocazione in Nazionale Under 19 e in Serie A1. Ha partecipato a test match con la Nazionale italiana Under 19 e alla finale promozione al campionato di Serie Elite. Il riconoscimento vuole premiare anche il suo ruolo attivo nella formazione dei più giovani, testimoniando un forte senso di responsabilità e appartenenza alla comunità sportiva.