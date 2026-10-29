Ambiente

Il Centro ambientale mobile arriva nei quartieri della città

Quattro tappe nel mese di novembre per l’esordio del nuovo mezzo di Amaga

Il Centro ambientale mobile arriva nei quartieri della città

Abbiategrasso ·

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Un servizio itinerante che porta la raccolta differenziata più vicino a casa, facilitando il conferimento di quei rifiuti che non possono essere smaltiti con il normale porta a porta. Il Centro ambientale mobile arriva nei quartieri della città di Abbiategrasso.

Ecco il calendario di novembre 2026

Ecco le quattro tappe del mese di novembre: ogni mercoledì, dalle 14.30 alle 16.30, il CAM di Amaga (centro ambientale mobile) sarà presente in un diverso quartiere di Abbiategrasso. Si parte il 4 nel parcheggio Fiera, l’11 nel parcheggio del  Bocciodromo, il 18 nel parcheggio di via Crivellino e il 25  nel parcheggio di via Conca. Si potrà conferire piccoli elettrodomestici, dispositivi elettronici, oli, tessili, lampadine, pneumatici e tante altre tipologie di rifiuti. Gli operatori Amaga saranno a disposizione per assisterti e rispondere alle domande dei cittadini sulla raccolta differenziata. Il servizio è riservato alle utenze domestiche di Abbiategrasso.

Per contrastare l’abbandono dei rifiuti

 

Molto soddisfatto del nuovo mezzo è l’assessore all’Ecologia e Ambiente Valter Bertani:

«Un nuovo servizio di prossimità per rendere la raccolta differenziata ancora più semplice e accessibile, un’isola ecologica itinerante, che si sposta, che sarà a disposizione della comunità. Un servizio per aiutare quelle persone che non possono recarsi alla piattaforma per il conferimento e un’azione concreta per tentare di arginare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Il nuovo mezzo è stato acquistato grazie al contributo di Regione Lombardia, nell’ambito del bando Ri.circo.lo., con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la raccolta differenziata e offrire un servizio sempre più vicino alle esigenze della città. Un nuovo strumento per una Abbiategrasso più comoda da vivere, più decorosa e sempre più attenta all’ambiente»

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