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Un servizio itinerante che porta la raccolta differenziata più vicino a casa, facilitando il conferimento di quei rifiuti che non possono essere smaltiti con il normale porta a porta. Il Centro ambientale mobile arriva nei quartieri della città di Abbiategrasso.

Ecco il calendario di novembre 2026

Ecco le quattro tappe del mese di novembre: ogni mercoledì, dalle 14.30 alle 16.30, il CAM di Amaga (centro ambientale mobile) sarà presente in un diverso quartiere di Abbiategrasso. Si parte il 4 nel parcheggio Fiera, l’11 nel parcheggio del Bocciodromo, il 18 nel parcheggio di via Crivellino e il 25 nel parcheggio di via Conca. Si potrà conferire piccoli elettrodomestici, dispositivi elettronici, oli, tessili, lampadine, pneumatici e tante altre tipologie di rifiuti. Gli operatori Amaga saranno a disposizione per assisterti e rispondere alle domande dei cittadini sulla raccolta differenziata. Il servizio è riservato alle utenze domestiche di Abbiategrasso.

Per contrastare l’abbandono dei rifiuti

Molto soddisfatto del nuovo mezzo è l’assessore all’Ecologia e Ambiente Valter Bertani: