Il Carnevale infiamma le strade della città

Tanta gente in maschera e carri allegorici hanno invaso le strade di Abbiategrasso. Sabato pomeriggio, 21 febbraio2026, grande spettacolo al 40esimo Carnevale Sanpietrino, organizzato dall’Associazione Amici del Palio di San Pietro.

Maschere originali, carri frutto di un duro e meticoloso lavoro ispirati dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, messaggi di pace un un momento complicato come quello che sta vivendo la nostra società, ma soprattutto tanto divertimento e allegria che hanno inebriato la Città del Leone.

Una festa della città

Grande soddisfazione dagli organizzatori:

“E’ stata una bellissima giornata quasi primaverile, meglio di così non poteva essere il carnevale Ambrosiano, dove si e vista tanta gente, e tanti bambini in costume. Infatti sono stati per la categoria bambini 95 passaggi, per la categoria adulti 22 passaggi e per la categoria insieme 18 passaggi. Anche lungo le strade dove si teneva il passaggio dei carri allegorici c’erano tanti cittadini ad applaudire alla sfilata . Insomma e stato un bellissimo Carnevale” sottolineano dall’associazione Amici del Palio di San Pietro.

La città ha risposto alla grande a questa chiamata. Entusiasmo, colore, originalità, fantasia e tanta voglio di diversi tutti insieme.

“L’Associazione Amici del Palio di San Pietro, vuole ringraziare l’Amministrazione Comunale per aver dato il Patrocinio, in modo particolare agli assessori Chiara Bonomi , Roberto Albetti e Marina Baietta – e aggiungono – Un grazie alla Polizia Locale, ai Carabinieri, al Circolo Ricreativo CB Abbiatense, ad AMAGA, al Parroco di San Pietro Don Diego e a tutti colori che hanno reso possibile questa manifestazione”

Trofeo Augusto Rosetta

Alla fine del pomeriggio l’attesa premiazione e l’ambito trofeo “alla memoria di Augusto Rosetta”.

“Un grazie a Beppe Rosetta per il Trofeo alla Memoria di Augusto Rosetta, e alla figlia Emanuela Rosetta che ha premiato la maschera più bella e un ringraziamento ai trattoristi Antonio Corvini , Rocco Corvini e Andrea Begnis e i ballerini DanzArte. E non per ultimo le 5 Contrade che si sono impegnate a realizzare i Carri Allegorici e le numerose persone che hanno partecipato alla Passerella delle Maschere e lungo le vie del centro città per vedere i Carri ”

I vincitori per categoria

Categoria Bambini

1 classificato la Mongolfiera

2 classificato Paperino (bimbo di 40 giorni)

3 classificato Tic Tac

Categoria Adulti

1 classificato Capellaio Matto

2 classificato Veneziana

3 classificato Cheisha

Categoria Insieme

1 classificato Scuola Bus

2 classificato Curling

3 classificato Pirati dei Caraibi

Migliore Maschera in Assoluto, Trofeo alla memoria di Augusto Rosetta

Colazione Italiana