“Il canto del ghiaccio”: una notte di storie al Castello

Una notte al Castello di Legnano tra freddo, silenzio e bagliori di luce.

Una notte di storie al Castello

Natale è… una notte al Castello… per accendere il buio. La notte in cui il Castello aprirà le sue stanze per un’esperienza dedicata al freddo, al silenzio e ai bagliori di luce è quella fra sabato 13 e domenica 14 dicembre. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Legnano all’interno del programma Natale è… e della due giorni di “Natale al Castello”, è la “versione invernale” delle notti di racconti tenutesi, con un’ottima risposta di pubblico, nel calendario delle proposte estive. Cambia la stagione e, con questa, la materia narrativa, ora incentrata sul buio dell’inverno e sul ghiaccio. Il Castello sarà attraversato dal pubblico con i racconti, letti o inscenati, dagli attori di Radice Timbrica diventando, più che la scena di uno spettacolo nell’accezione tradizionale del termine un percorso, una “veglia” collettiva in cui si cammina, ci si ferma e si ascolta da vicino, sempre sul confine, tra gelo e voce come tra oscurità e tracce di luce.

Programma della serata e della notte

Il programma è diviso nella parte riservata a tutti, dalle 21 alla mezzanotte (limitata alla fascia oraria 21 – 22. per i minori dai 7 ai 13 anni compiuti) e in quella per chi decide di pernottare (età minima 14 anni compiuti), dalla mezzanotte alle 6.30 del mattino di domenica.

Nella prima parte si susseguiranno fiabe, racconti, un piccolo concerto nella sala del camino e la proiezione a ciclo continuo di un racconto per immagini tratto dal Canto di Natale di Charles Dickens in Sala Previati; nella seconda parte racconti per voce e chitarra, racconti a occhi chiusi e letture. Alle 6.30 risveglio e, dopo una tisana, uscita dal castello.

Partecipazione, prenotazioni e informazioni utili

Per la partecipazione all’evento senza pernottare non occorre prenotazione; per il pernottamento, dato il numero limitato di posti disponibili, è necessaria la prenotazione via WhatsApp o SMS al 339 7835482. I minorenni devono essere accompagnati da un adulto che resti con loro per tutta la notte. Occorre portare con sé: materassino o tappetino, sacco a pelo o coperta, cuscino e, volendo, tappi per le orecchie. Si dormirà sul pavimento. L’ingresso è gratuito per tutti.