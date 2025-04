E' stato ritrovata e portata al suo proprietario il "canepardo" che aveva fatto perdere le sue tracce a Lainate.

Il "Canepardo" scappa di casa: riconsegnato al proprietario dalla Polizia Locale

Momenti di apprensione a Lainate dove un cane razza Pitbull "macuolato" vagava da solo nelle zone rurali della città: l'animale, facilmente riconoscibile grazie alla maculazione disegnata sul pelo dal suo proprietario, Luca Scazzi, è conosciuto nella zona e non solo, come canepardo. Una popolarità dovuta anche alle sue partecipazioni al programma radiofonico "La zanzara" di Radio 24, dove il cane maculato è diventata una star, anche grazie al suo nome "Nonsichiama".

Il ringraziamento alla Polizia Locale

"Un ringraziamento alla Polizia Locale di Lainate per riavermi consegnato il canepardo in tempi brevi. Grazie a tutti per il buon gesto", questo quanto scritto da Scazzi sul suo profilo Instagram dopo la riconsegna del suo amico a quattro zampe.