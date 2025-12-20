Il Calcio Canegrate incontra Babbo Natale tra sorrisi e solidarietà

Magia al campo Sandro Pertini dove il Calcio Canegrate ha incontrato Babbo Natale tra sorrisi, solidarietà e comunità.

La festa

Una serata speciale, carica di emozione e meraviglia, quella vissuta al campo sportivo Sandro Pertini di Canegrate, dove il Calcio Canegrate ha regalato un momento

indimenticabile ai suoi piccoli tesserati: l’incontro con Babbo Natale, arrivato su una slitta grazie al prezioso supporto del Comitato di Legnano della Croce Rossa Italiana.

L’atmosfera natalizia ha avvolto tutto il campo, trasformandolo in un luogo di festa, unione e calore. I bambini, emozionati e sorridenti, hanno ricevuto un prezioso regalo direttamente dalle mani di Babbo Natale, donato con il contributo dello sponsor Sport IT di Nerviano, sempre vicino alla realtà sportiva locale.

La solidarietà

Ma la magia non si è fermata ai doni. La serata ha avuto anche un forte significato solidale e comunitario. Il sindaco Matteo Modica ha voluto ringraziare pubblicamente la grande famiglia del Calcio Canegrate per la raccolta di pacchi natalizi di beneficenza, contenenti beni di prima necessità, che verranno consegnati alle famiglie in difficoltà del paese.

Un gesto concreto che racconta ciò che il Calcio Canegrate è davvero: una società sportiva, ma soprattutto una comunità che educa, unisce e sostiene, dentro e fuori dal campo.

In un periodo in cui i valori dello sport e della solidarietà si intrecciano, il Calcio Canegrate ha dimostrato ancora una volta che il calcio può essere strumento di gioia,

condivisione e responsabilità sociale.