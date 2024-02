Il Cai inaugura l’anno sulle ciaspole

Il Cai di Inveruno ha inaugurato il programma di escursioni sulle ciaspole. Antrona e Alpe di Mera sono state le mete raggiunte nei giorni scorsi dal gruppo della sezione inverunese.

Due ciaspolate hanno inaugurato l'anno

Partito con due ciaspolate il programma delle escursioni della sezione inverunese del Club Alpino Italiano per l’anno 2024. La prima trasferta si è tenuta ad Antrona (provincia del Verbano - Ossola) dove da Alpe Cheggio si è raggiunta Cavallo di Ro, una escursione che ha permesso ai partecipanti di godere di una vista sorprendente sulla valle del Troncone e una vista privilegiata sul pizzo Andolla. La seconda uscita è stata la ciaspolata notturna all’Alpe di Mera con partenza da Alpe Trogo a Scopello (Vercelli). Una suggestiva escursione notturna che ha visto i partecipanti raggiungere l’alpe e le sue stradine, seguendo il sentiero che si snoda nel bosco. La prossima escursione si terrà il 18 febbraio al passo Tartano in provincia di Sondrio.

Le prossime escursioni

Il programma prevede poi due uscite a marzo (il 9 e il 23) al monte Bollettone ad Albavilla (Co) e alla ferrata Orrido di Foresto (To). Sempre in marzo per i seniores, il gruppo che cammina con più calma, le escursioni saranno il 13 a monte Comana a Schignano (Co) e il 27 a monte Cucco a Oropa (Biella).