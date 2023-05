Il Caffè Gollini chiude dopo cent'anni

Con la chiusura di "Al Caffè Gollini" scompare un pezzo di storia di Cuggiono.

Il Caffè Gollini ha abbassato la saracinesca

Lo storico bar è infatti presente in piazza San Giorgio dai primi decenni del ‘900, quando si chiamava Caffè San Giorgio, ed è passato a diversi proprietari fino agli ultimi, i fratelli Marco e Luciano Gollini che raggiunta la pensione hanno chiuso definitivamente l’attività. Hanno lavorato in questo bar per 40 anni, dal 2 luglio 1983, quando giovanissimi hanno rilevato lo storico locale.

"Più di tutto ci mancherà il rapporto con la gente"

Commenta Luciano:

"Abbiamo visto generazioni passare da questo bar e in questi anni abbiamo visto la trasformazione della vita del paese. Negli anni ‘80 e ‘90 l’evento mondano era la festa del paese, la Madonna del Carmine, e le prenotazioni dei tavoli erano tantissime per tre sere. Poi l’interesse è cambiato e oggi abbiamo poche prenotazioni per una sola sera. Il bar è anche lo specchio dei tempi, ricordo che fino agli anni ‘90 si rimaneva aperti la sera fino a mezzanotte, la clientela era tutta di Cuggiono con un mix generazionale, dai giovani agli anziani. Dagli anni 2000 a oggi la clientela è più internazionale, con avventori di diverse nazionalità, si lavora al mattino anche presto con le persone che prendono i mezzi per andare al lavoro e la sera si chiude dopo le 20".

Cosa mancherà? Luciano e Marco rispondono:

"Sicuramente il rapporto con la gente. Sono stati anni di fatica ma belli. Ringraziamo tutti i nostri clienti e chi non è mai entrato non sa cosa si è perso!".

Nella foto di copertina: i fratelli Luciano e Marco Gollini