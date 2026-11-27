Il riconoscimento consegnato a Palazzo Lombardia si aggiunge al titolo di "attività storica" ottenuto nel 2023. Nato nel 1956 con Franco e Mariuccia, il locale è oggi guidato da Giancarlo e Giulia insieme al figlio Yuri

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Settant’anni di storia familiare, cucina di tradizione e ospitalità: l’Albergo Ristorante Brera di Inveruno è stato premiato come albergo storico da Regione Lombardia.

La cerimonia si è svolta ieri mattina, giovedì 26 novembre, nella Sala Biagi di Palazzo Lombardia a Milano, durante la cerimonia dedicata alle strutture ricettive storiche e di qualità riconosciute dalla Regione.

Tre generazioni della famiglia Garagiola

Un traguardo che coincide con il 70esimo anniversario dell’attività. Il Brera è nato nel 1956 con Franco e Mariuccia ed è stato portato avanti da Giancarlo e Giulia, che oggi lavorano con il figlio Yuri. È una storia che unisce tre generazioni e mantiene al centro l’accoglienza, la cucina di tradizione e il legame con Inveruno.

Yuri Garagiola racconta:

«Per la nostra famiglia è un momento di grande emozione. Penso ai miei nonni, Franco e Mariuccia, al lavoro e ai sacrifici con cui hanno dato vita al Brera. Penso a mio papà Giancarlo e a mia mamma Giulia, che lo hanno portato avanti e con i quali oggi ho la fortuna di condividere questo percorso. Sono cresciuto dentro questa storia: il Brera è il nostro lavoro, ma è anche una parte importante della nostra vita. Oggi è una gioia da condividere con tutta la famiglia, con la mia compagna Gloria e il nostro piccolo Federico».

Le radici a Inveruno

Nel corso dei decenni l’attività ha accompagnato i cambiamenti del paese e delle abitudini di chi viaggia, senza mai perdere la gestione familiare. Albergo e ristorante seguono la stessa idea di accoglienza: ospitare chi arriva da fuori e restare un luogo di ritrovo per chi vive il territorio.

Yuri Garagiola prosegue:

«Le nostre radici sono a Inveruno. Qui siamo cresciuti e qui continuiamo a lavorare, cercando di migliorare senza perdere il carattere che i miei nonni ci hanno lasciato. Lo ritroviamo nell’attenzione a chi arriva, nel rapporto con chi torna e nei piatti che prepariamo ogni giorno».

La cucina lombarda e la Fiera di San Martino

La cucina lombarda resta una parte essenziale dell’identità del Brera: dalla cassoeula al risotto con l’ossobuco, dal risotto con i funghi del Gian alla pasta fresca e alle ricette di casa. Un legame che si rinnova ogni anno con la Fiera di San Martino, appuntamento centrale per la comunità inverunese e per la vita del ristorante.

«Durante la Fiera, insieme ai piatti, ritornano persone, ricordi e abitudini che attraversano le generazioni. È uno dei momenti in cui sentiamo più forte quanto la nostra storia sia intrecciata a quella del paese».

Il grazie ai collaboratori e agli amici

Il ringraziamento della famiglia va soprattutto alle persone che hanno contribuito a questo percorso.

«Questa storia non l’abbiamo costruita da soli. Un ringraziamento fondamentale va a tutti i nostri collaboratori, a chi lavora con noi oggi e a chi lo ha fatto negli anni. Il loro impegno, la professionalità e la cura dedicata agli ospiti sono parte del Brera. Questo riconoscimento appartiene anche a loro. Grazie anche a tutti gli amici che sono passati da qui e ci hanno aiutato a crescere: a chi ci ha dato una mano nei momenti più impegnativi, a chi ci ha consigliato, incoraggiato e fatto capire dove potevamo migliorare. E grazie ai clienti e agli ospiti, a chi ci sceglie da una vita e a chi ha varcato la nostra porta per la prima volta».

Dopo il titolo di “Attività storica”

Il riconoscimento come albergo storico si aggiunge a quello di “Attività storica” ricevuto nel 2023 e valorizza anche il percorso del Brera nell’ospitalità.

Yuri Garagiola conclude: